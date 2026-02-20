https://ria.ru/20260220/lyubimova-2075873274.html
Патриарх Кирилл наградил Любимову медалью
Патриарх Кирилл наградил Любимову медалью - РИА Новости, 20.02.2026
Патриарх Кирилл наградил Любимову медалью
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил медаль "Патриаршая благодарность" министру культуры РФ Ольге Любимовой за вклад в развитие... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T19:52:00+03:00
2026-02-20T19:52:00+03:00
2026-02-20T19:55:00+03:00
религия
россия
москва
ольга любимова
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075873637_0:290:2362:1619_1920x0_80_0_0_3881f0496aff8c3b2c49fe8bedbbc826.jpg
https://ria.ru/20251023/orden-2050201718.html
https://ria.ru/20250914/rossiya-2041864759.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075873637_48:0:2348:1725_1920x0_80_0_0_34c6716716b6b601917189c68df3a7d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, ольга любимова, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Россия, Москва, Ольга Любимова, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл наградил Любимову медалью
Патриарх Кирилл вручил Любимовой медаль "Патриаршая благодарность"
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил медаль "Патриаршая благодарность" министру культуры РФ Ольге Любимовой за вклад в развитие церковно-государственных отношений, сообщается на сайте
Русской православной церкви (РПЦ).
Награждение прошло в пятницу в патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве
, сообщили в РПЦ
.
"Сегодня, может быть, впервые за всю историю, достигнуто полное взаимопонимание, доверие, уважение между миром культуры и церковью. Мы живем в новую эпоху, и я сердечно благодарю вас и ваших коллег за то, что вы вносите в эти перемены свой очень существенный вклад", - сказал патриарх Кирилл, вручая награду, его слова приводит РПЦ.
Любимова
поблагодарила патриарха за награду и передала ему каталог "Культура России" на 2026 год.
"Очень важно, что в наших музеях-заповедниках, а очень часто это наши великие обители, специалисты наконец-то начинают понимать, где они находятся. Что их задача — не в том, чтобы защищать музеи от монахов. Реставрировать и оберегать — но не мешать служению. Так что теперь в этих обителях служат, не боясь потревожить рублевские фрески, фрески учеников преподобного, и мы вместе радуемся, что при этом ничто не пострадало", - сказала Любимова.
В ходе состоявшейся затем беседы обсуждались различные аспекты взаимодействия церкви, государства и общества, в том числе вопросы соработничества с музейным сообществом России
.