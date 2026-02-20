Патриарх Кирилл наградил Любимову медалью

"Сегодня, может быть, впервые за всю историю, достигнуто полное взаимопонимание, доверие, уважение между миром культуры и церковью. Мы живем в новую эпоху, и я сердечно благодарю вас и ваших коллег за то, что вы вносите в эти перемены свой очень существенный вклад", - сказал патриарх Кирилл, вручая награду, его слова приводит РПЦ.

"Очень важно, что в наших музеях-заповедниках, а очень часто это наши великие обители, специалисты наконец-то начинают понимать, где они находятся. Что их задача — не в том, чтобы защищать музеи от монахов. Реставрировать и оберегать — но не мешать служению. Так что теперь в этих обителях служат, не боясь потревожить рублевские фрески, фрески учеников преподобного, и мы вместе радуемся, что при этом ничто не пострадало", - сказала Любимова.