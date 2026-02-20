В Архангельске пенсионера осудили за осквернение георгиевской ленты

МУРМАНСК, 20 фев – РИА Новости. Архангельский областной суд отправил мужчину, который обвинялся в осквернении георгиевской ленты, в колонию-поселение на год и три месяца, сообщили в суде.

Как отметили в суде, пенсионер на своей открытой странице в социальной сети разместил публикацию, где на изображении символа воинской славы размещены символы нацистской Германии и изображение одного из ведущих деятелей вермахта.

"С размещенной информацией ознакомились 177 пользователей. Инкриминируемое фигуранту преступление относится к категории уголовно наказуемых деяний средней тяжести", - сообщили в суде.

По данным прокуратуры, все произошло в ночь на 9 мая 2024 года в преддверии празднования Дня Победы.

Архангелогородца 1949 года рождения признали виновным по части 4 статьи 354.1 УК РФ (публичное осквернение с использованием информационно-телекоммуникационных средств символа воинской славы России – георгиевской ленты).

В суде также пояснили, что осужденный относит себя к гражданам СССР ("Граждане СССР"* - запрещенная экстремистская организация), отрицая существование Российской Федерации. Он уже был привлечен к административной ответственности за публичное демонстрирование нацистской символики в интернете. Вину он не признал. По заключению психолого-психиатрической экспертизы, фигурант вменяем.

"Назначенное судом наказание - лишение свободы на срок один год три месяца в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов в информационно-коммуникационных сетях, сети интернет, на срок два года", - сказали в суде.