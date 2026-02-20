Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию вокруг ядерной программы

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи ситуацию вокруг иранской ядерной программы с учётом итогов американо-иранских контактов в Женеве, сообщил в пятницу МИД РФ.

"20 февраля по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел исламской республики Иран Аббасом Аракчи . Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по текущей ситуации вокруг иранской ядерной программы, в том числе с учётом итогов состоявшихся на женевской площадке американо-иранских непрямых контактов", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что с российской стороны подтверждена поддержка переговорному процессу, нацеленному на поиск справедливых политико-дипломатических развязок при уважении законных прав Ирана, в соответствии с принципами Договора о нераспространении ядерного оружия.

Кроме того, в ходе разговора были затронуты также отдельные вопросы двусторонней повестки дня, представляющие взаимный интерес.