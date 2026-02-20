Рейтинг@Mail.ru
Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию вокруг ядерной программы - РИА Новости, 20.02.2026
12:44 20.02.2026 (обновлено: 13:06 20.02.2026)
Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию вокруг ядерной программы
Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию вокруг ядерной программы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи ситуацию вокруг иранской ядерной программы с учётом итогов американо-иранских РИА Новости, 20.02.2026
иран, в мире, россия, женева (город), аббас аракчи, сергей лавров, стив уиткофф
Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию вокруг ядерной программы

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи ситуацию вокруг иранской ядерной программы с учётом итогов американо-иранских контактов в Женеве, сообщил в пятницу МИД РФ.
"20 февраля по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел исламской республики Иран Аббасом Аракчи. Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по текущей ситуации вокруг иранской ядерной программы, в том числе с учётом итогов состоявшихся на женевской площадке американо-иранских непрямых контактов", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Отмечается, что с российской стороны подтверждена поддержка переговорному процессу, нацеленному на поиск справедливых политико-дипломатических развязок при уважении законных прав Ирана, в соответствии с принципами Договора о нераспространении ядерного оружия.
Кроме того, в ходе разговора были затронуты также отдельные вопросы двусторонней повестки дня, представляющие взаимный интерес.
Переговоры Тегерана и Вашингтона по иранскому ядерному досье прошли во вторник в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил глава МИД Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
Аракчи назвал переговоры конструктивными и серьезными. По его словам, сторонам удалось выработать ключевые принципы, по которым они будут работать над дальнейшей сделкой. Пока делегации Ирана и США вернутся в свои столицы для проведения работы над текстами возможной договоренности, затем стороны обменяются текстами и определят дату третьего раунда переговоров.
ИранВ миреРоссияЖенева (город)Аббас АракчиСергей ЛавровСтив Уиткофф
 
 
