Квартальнов отправится с "Динамо" на выезд на фоне слухов об отставке
Хоккей
Хоккей
 
12:13 20.02.2026 (обновлено: 12:26 20.02.2026)
Квартальнов отправится с "Динамо" на выезд на фоне слухов об отставке
Квартальнов отправится с "Динамо" на выезд на фоне слухов об отставке
Главный тренер минского "Динамо" Дмитрий Квартальнов вместе с командой отправится на четырехматчевую выездную серию регулярного чемпионата Континентальной... РИА Новости Спорт, 20.02.2026
спорт, минск, белоруссия, дмитрий квартальнов, игорь горбенко, локомотив (ярославль), торпедо, континентальная хоккейная лига (кхл), динамо (минск)
Хоккей, Спорт, Минск, Белоруссия, Дмитрий Квартальнов, Игорь Горбенко, Локомотив (Ярославль), Торпедо, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Динамо (Минск)
Квартальнов отправится с "Динамо" на выезд на фоне слухов об отставке

Дмитрий Квартальнов - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Дмитрий Квартальнов. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Главный тренер минского "Динамо" Дмитрий Квартальнов вместе с командой отправится на четырехматчевую выездную серию регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщается в Telegram-канале клуба.
С 21 по 27 февраля "Динамо" сыграет с ярославским "Локомотивом", нижегородским "Торпедо" и дважды встретится с "Сочи". Виталий Пинчук, который делит первое место в списке бомбардиров команды с Сэмом Энэсом, останется в Минске по медицинским показаниям и присоединится к команде по ходу выездной серии.
Ранее СМИ сообщали, что Квартальнов принял решение покинуть клуб в знак протеста против увольнения тренера Игоря Горбенко, который входил в штаб Квартальнова и работал в клубе с декабря 2024 года.
Квартальнов работает в минском клубе с апреля 2023 года, совмещая пост в сборной Белоруссии. В сезоне-2024/25 минское "Динамо" под руководством Квартальнова впервые в своей истории вышло во второй раунд Кубка Гагарина, где уступило уступили челябинскому "Трактору" (1-4 в серии).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Овечкин ответил на вопрос о своем будущем в НХЛ
Вчера, 08:07
 
Хоккей Спорт Минск Белоруссия Дмитрий Квартальнов Игорь Горбенко Локомотив (Ярославль) Торпедо КХЛ 2025-2026 Динамо (Минск)
 
