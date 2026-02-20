Квартальнов отправится с "Динамо" на выезд на фоне слухов об отставке

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Главный тренер минского "Динамо" Дмитрий Квартальнов вместе с командой отправится на четырехматчевую выездную серию регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщается в Telegram-канале клуба.
С 21 по 27 февраля "Динамо" сыграет с ярославским "Локомотивом", нижегородским "Торпедо" и дважды встретится с "Сочи". Виталий Пинчук, который делит первое место в списке бомбардиров команды с Сэмом Энэсом, останется в Минске по медицинским показаниям и присоединится к команде по ходу выездной серии.
Ранее СМИ сообщали, что Квартальнов принял решение покинуть клуб в знак протеста против увольнения тренера Игоря Горбенко, который входил в штаб Квартальнова и работал в клубе с декабря 2024 года.
Квартальнов работает в минском клубе с апреля 2023 года, совмещая пост в сборной Белоруссии. В сезоне-2024/25 минское "Динамо" под руководством Квартальнова впервые в своей истории вышло во второй раунд Кубка Гагарина, где уступило уступили челябинскому "Трактору" (1-4 в серии).
