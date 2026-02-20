Как КГБ арестовал последнего лидера бандеровцев Василия Кука

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Вадим Минеев. После ареста последнего вожака бандеровцев Василя Кука казалось, что крах нацизма на Украине наступил навсегда. Однако Кук лицезрел, как национализм опять стал поднимать голову в Киеве.

Как КГБ заманил Кука в ловушку? И почему он выжил?

Гордился Бандерой

Василий Кук родился в 1913 году на Тернопольщине. Юность он провел в Польше, где довольно жестоко относились к украинскому меньшинству.

Однако искать поддержку в братской России он не стал, по уши погрузившись в украинский национализм, представители которого заявляли о себе с помощью террора. Кук вступил в ОУН* в 17 лет, постепенно начав делать бомбы и устраивать взрывы во время польских праздников.

Еще в Люблинском католическом университете он свел знакомство со Степаном Бандерой — и всю жизнь гордился, что был последним из его выживших соратников.

© Богдан Бутковський / Facebook Баннер с изображением Степана Бандеры на здании областной администрации в Тернополе © Богдан Бутковський / Facebook Баннер с изображением Степана Бандеры на здании областной администрации в Тернополе

Скрывался под разными именами

Весной 43-го Кук возглавил одно из четырех структурных подразделений ОУН-УПА* — группу УПА*-Юг. С 1944 года за ним началась охота советских спецслужб.

Кук получил разыскной псевдоним "Барсук", который чекисты использовали во внутреннем документообороте и разговорах между собой. В националистическом движении его с давних пор знали как Юрко Лемиша.

Барсук сражался с тыловыми подразделениями Красной армии. Столкновений с регулярными частями он избегал, не без оснований боясь полного разгрома. Он и его люди предпочитали террористические методы: устраивали засады на партийный актив, на родственников красных командиров.

Приемник Шухевича

В отличие от Шухевича, он весьма щепетильно относился к конспирации, старался чаще менять места своего пребывания, доверял только хорошо проверенным людям.

Позже на допросах его жена Ульяна признавалась : "Даже я, как жена, не знаю ни о его детстве, ни о юности. Конспиратором Лемиш был большим. Я, как жена, никогда не знала, какой пост он занимал в организации, не говоря уже о другом".

Пятого марта 1950 года в результате операции советских разведчиков был ликвидирован возглавлявший ОУН-УПА* Роман Шухевич. Его преемником становится надежно спрятанный Василь Кук.

"Сколько вам заплатили?"

Постепенно чекисты обкладывали "Барсука" все плотнее и плотнее. Удалось арестовать связного Барсука — Чумака Богуна, которого командующий УПА* знал лично и доверял ему. Его удалось перевербовать.

Для встречи "особенного" гостя разминировали и отремонтировали давно уже раскрытый схрон в Иванцевском лесу Львовской области, в котором заселили несколько агентов, переодетых под бандеровцев.

В ночь на 23 мая 1954 года на место встречи прибыли Василий Кук, его жена Ульяна Крюченко и два охранника. Когда муж и жена уснули, их обезоружили и арестовали.

"Сколько вам заплатили?" — кричал Кук, все еще надеясь на свои способности вербовщика. "Мы арестовали вас, чтобы скорее покончить с войной и обеспечить нормальную жизнь народу". Он предлагал агентам золото, деньги в разной валюте.

По сигналу 24 мая на место выехала группа захвата во главе с майором Григорием Клименко. Кук понял, что проиграл.

Перед выводом из схрона попросил выпить. Когда ему отказали, горделиво произнес : "Эх, такой момент, а вина нет".

"Уклонялся от КГБ"

Вопреки ожиданиям, Кука не расстреляли и даже не посадили на солидный срок. В обмен на сотрудничество с КГБ его оставили на свободе.

Девятнадцатого сентября 1960 года Василий Кук выступил по радио с обращением ко всем живущим за рубежом украинцам, в котором признал советскую власть на Украине законной.

Однако на тесное сотрудничество с КГБ Кук так и не пошел.

"От выполнения заданий КГБ он уклонялся, никаких материалов, которые заслуживали оперативного внимания, не передавал", — писал Виталий Федорчук, возглавлявший КГБ Украинской ССР.

Позже слова о том, что Кук не раскаялся, нашли свое подтверждение: экс-командир УПА* активно поддержал откол Украины от Союза, постоянно раздавал русофобские интервью, успел поддержать первый Майдан в 2004–2005 годах.

© AP Photo / Oded Balilty Сторонники кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко в Киеве, 2004 год © AP Photo / Oded Balilty Сторонники кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко в Киеве, 2004 год

Кук умер в 2007 году, в 94 года, немного не дожив до масштабного возрождения национализма на Украине.