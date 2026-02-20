Рейтинг@Mail.ru
Как КГБ арестовал последнего лидера бандеровцев Василия Кука
Как КГБ арестовал последнего лидера бандеровцев Василия Кука

© GDFL / keymasterВасилий Кук
Василий Кук - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© GDFL / keymaster
Василий Кук
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Вадим Минеев. После ареста последнего вожака бандеровцев Василя Кука казалось, что крах нацизма на Украине наступил навсегда. Однако Кук лицезрел, как национализм опять стал поднимать голову в Киеве.
Как КГБ заманил Кука в ловушку? И почему он выжил?

Гордился Бандерой

Василий Кук родился в 1913 году на Тернопольщине. Юность он провел в Польше, где довольно жестоко относились к украинскому меньшинству.
© РИА Новости / Школьный | Перейти в медиабанкНа одной из улиц Тернополя
На одной из улиц Тернополя - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Школьный
Перейти в медиабанк
На одной из улиц Тернополя
Однако искать поддержку в братской России он не стал, по уши погрузившись в украинский национализм, представители которого заявляли о себе с помощью террора. Кук вступил в ОУН* в 17 лет, постепенно начав делать бомбы и устраивать взрывы во время польских праздников.
Еще в Люблинском католическом университете он свел знакомство со Степаном Бандерой — и всю жизнь гордился, что был последним из его выживших соратников.
© Богдан Бутковський / FacebookБаннер с изображением Степана Бандеры на здании областной администрации в Тернополе
Баннер с изображением Степана Бандеры на здании областной администрации в Тернополе - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Богдан Бутковський / Facebook
Баннер с изображением Степана Бандеры на здании областной администрации в Тернополе

Скрывался под разными именами

Весной 43-го Кук возглавил одно из четырех структурных подразделений ОУН-УПА* — группу УПА*-Юг. С 1944 года за ним началась охота советских спецслужб.
Кук получил разыскной псевдоним "Барсук", который чекисты использовали во внутреннем документообороте и разговорах между собой. В националистическом движении его с давних пор знали как Юрко Лемиша.
Барсук сражался с тыловыми подразделениями Красной армии. Столкновений с регулярными частями он избегал, не без оснований боясь полного разгрома. Он и его люди предпочитали террористические методы: устраивали засады на партийный актив, на родственников красных командиров.
© РИА Новости / Владимир Гальперин | Перейти в медиабанкБойцы 2-го Украинского фронта переходит государственную границу СССР с Румынией на реке Прут
Бойцы 2-го Украинского фронта переходит государственную границу СССР с Румынией на реке Прут - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Владимир Гальперин
Перейти в медиабанк
Бойцы 2-го Украинского фронта переходит государственную границу СССР с Румынией на реке Прут

Приемник Шухевича

В отличие от Шухевича, он весьма щепетильно относился к конспирации, старался чаще менять места своего пребывания, доверял только хорошо проверенным людям.
Позже на допросах его жена Ульяна признавалась: "Даже я, как жена, не знаю ни о его детстве, ни о юности. Конспиратором Лемиш был большим. Я, как жена, никогда не знала, какой пост он занимал в организации, не говоря уже о другом".
Пятого марта 1950 года в результате операции советских разведчиков был ликвидирован возглавлявший ОУН-УПА* Роман Шухевич. Его преемником становится надежно спрятанный Василь Кук.
© Фото : Public domainРоман Шухевич. Село Будераж, 1943 год
Роман Шухевич. Село Будераж, 1943 год - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Фото : Public domain
Роман Шухевич. Село Будераж, 1943 год

"Сколько вам заплатили?"

Постепенно чекисты обкладывали "Барсука" все плотнее и плотнее. Удалось арестовать связного Барсука — Чумака Богуна, которого командующий УПА* знал лично и доверял ему. Его удалось перевербовать.
Для встречи "особенного" гостя разминировали и отремонтировали давно уже раскрытый схрон в Иванцевском лесу Львовской области, в котором заселили несколько агентов, переодетых под бандеровцев.
В ночь на 23 мая 1954 года на место встречи прибыли Василий Кук, его жена Ульяна Крюченко и два охранника. Когда муж и жена уснули, их обезоружили и арестовали.
"Сколько вам заплатили?" — кричал Кук, все еще надеясь на свои способности вербовщика. "Мы арестовали вас, чтобы скорее покончить с войной и обеспечить нормальную жизнь народу". Он предлагал агентам золото, деньги в разной валюте.
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМеталлург переносит горячий золотой слиток высшей пробы
Металлург переносит горячий отлитый золотой слиток высшей пробы - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Металлург переносит горячий золотой слиток высшей пробы
По сигналу 24 мая на место выехала группа захвата во главе с майором Григорием Клименко. Кук понял, что проиграл.
Перед выводом из схрона попросил выпить. Когда ему отказали, горделиво произнес: "Эх, такой момент, а вина нет".

"Уклонялся от КГБ"

Вопреки ожиданиям, Кука не расстреляли и даже не посадили на солидный срок. В обмен на сотрудничество с КГБ его оставили на свободе.
Девятнадцатого сентября 1960 года Василий Кук выступил по радио с обращением ко всем живущим за рубежом украинцам, в котором признал советскую власть на Украине законной.
© РИА Новости / В. Атанасов | Перейти в медиабанкПамятник Владимиру Ленину на бульваре Тараса Шевченко в Киеве. 1 мая 1975 года
Памятник Владимиру Ленину на бульваре Тараса Шевченко в Киеве. 1 мая 1975 - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / В. Атанасов
Перейти в медиабанк
Памятник Владимиру Ленину на бульваре Тараса Шевченко в Киеве. 1 мая 1975 года
Однако на тесное сотрудничество с КГБ Кук так и не пошел.
"От выполнения заданий КГБ он уклонялся, никаких материалов, которые заслуживали оперативного внимания, не передавал", — писал Виталий Федорчук, возглавлявший КГБ Украинской ССР.
Позже слова о том, что Кук не раскаялся, нашли свое подтверждение: экс-командир УПА* активно поддержал откол Украины от Союза, постоянно раздавал русофобские интервью, успел поддержать первый Майдан в 2004–2005 годах.
© AP Photo / Oded BaliltyСторонники кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко в Киеве, 2004 год
Сторонники кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко в Киеве, 2004 год - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Oded Balilty
Сторонники кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко в Киеве, 2004 год
Кук умер в 2007 году, в 94 года, немного не дожив до масштабного возрождения национализма на Украине.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
 
 
 
