13:27 20.02.2026 (обновлено: 13:28 20.02.2026)
Красноярск вновь примет финал олимпиады по финбезопасности
Красноярск вновь примет финал олимпиады по финбезопасности
Финал международной олимпиады по финансовой безопасности во второй раз пройдет в Красноярске - с 27 сентября по 2 октября, сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T13:27:00+03:00
2026-02-20T13:28:00+03:00
Красноярск вновь примет финал олимпиады по финбезопасности

Финал международной олимпиады по финбезопасности во 2 раз пройдет в Красноярске

© iStock.com / dusanpetkovicМужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© iStock.com / dusanpetkovic
Мужчина с ноутбуком. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 20 фев - РИА Новости. Финал международной олимпиады по финансовой безопасности во второй раз пройдет в Красноярске - с 27 сентября по 2 октября, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края.
По ее данным, губернатор края Михаил Котюков выступил на заседании организационного комитета по подготовке и проведению VI Международной олимпиады по финансовой безопасности под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Глава региона рассказал о ходе подготовки Красноярска к масштабному событию.
Чернышенко отметил, что в прошлом году финал олимпиады впервые проходил в Красноярске. В нем приняли участие около 600 человек из 40 стран, в том числе из 5 стран – впервые.
"Принято решение, что финальная неделя шестой олимпиады пройдёт с 27 сентября по 2 октября в Красноярске на площадке Сибирского федерального университета", - говорится в сообщении.
По словам Чернышенко, в 2026 году в её программе важно отразить тематику Года единства народов России, объявленного президентом РФ.
"Учитывая, что одной из ключевых тем олимпиады будет искусственный интеллект, прошу организации предусмотреть соответствующие форматы. Уверен, что совместными усилиями мы продолжим повышать результаты и развивать это движение, поддержанное главой государства", – отметил он.
На заседании отметили значимость развития инициативы проведения национальных олимпиад по финансовой безопасности в странах-партнёрах. Они уже проходят в Таджикистане, Киргизии и Узбекистане, интерес к проекту выразили и другие страны ближнего зарубежья и Африки.
Губернатор Котюков доложил о ходе подготовки региона к проведению финала Международной олимпиады по финансовой безопасности.
"Красноярский край благодарен за доверие: осенью мы во второй раз примем финал олимпиады по финансовой безопасности. "Дорожная карта" утверждена, все процессы запущены. Уделяем особое внимание комплексной подготовке инфраструктуры к приёму гостей. Главный приоритет для нас – вовлечение молодёжи и развитие финансового просвещения", - сказал глава региона.
Также в ходе заседания было поддержано предложение провести международную летнюю школу по финансовой безопасности для подготовки национальных сборных стран в Красноярске синхронно со всероссийским молодёжным форумом "Территория инициативной молодёжи "Бирюса", а зимнюю школу – на федеральной территории "Сириус" одновременно с конгрессом молодых учёных – ключевым ежегодным мероприятием Десятилетия науки и технологий.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Котюков оценил мастерство участников чемпионата "Профессионалы"
18 февраля, 14:44
 
