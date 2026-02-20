https://ria.ru/20260220/kostyukov-2075829954.html
Костюков присутствует на совещании Путина с Советом безопасности
Костюков присутствует на совещании Путина с Советом безопасности
Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, участвовавший в трехсторонних переговорах с США и Украиной, присутствует на совещании президента... РИА Новости, 20.02.2026
Костюков присутствует на совещании Путина с Советом безопасности
Костюков присутствует на совещании Путина с постоянными членами Совбеза