Костюков присутствует на совещании Путина с Советом безопасности - РИА Новости, 20.02.2026
17:41 20.02.2026 (обновлено: 17:47 20.02.2026)
Костюков присутствует на совещании Путина с Советом безопасности
Костюков присутствует на совещании Путина с Советом безопасности
2026
политика, сша, украина, россия, владимир путин, игорь костюков (генштаб)
Политика, США, Украина, Россия, Владимир Путин, Игорь Костюков (Генштаб)
Костюков присутствует на совещании Путина с Советом безопасности

Костюков присутствует на совещании Путина с постоянными членами Совбеза

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, участвовавший в трехсторонних переговорах с США и Украиной, присутствует на совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совбеза.
Российский лидер в пятницу собрал оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.
В Женеве 17-18 февраля прошли переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Российскую делегацию на переговорах возглавил Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии были тяжелыми, но деловыми. Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Заголовок открываемого материала