Баскетболист сборной Катара перешел из "Автодора" в "Локомотив-Кубань"

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Катарский центровой черногорского происхождения Ален Хаджибегович перешел из "Автодора" в краснодарский "Локомотив-Кубань", сообщается в Telegram-канале клуба саратовского баскетбольного клуба.
Хаджибегович присоединился к "Автодору" в августе 2025 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей, в которых в среднем набирал 17,6 очка, совершал 8,7 подбора (лучший показатель в Единой лиге ВТБ) и отдавал 1,5 результативной передачи. 15 февраля баскетболист принял участие в Матче звезд Единой лиги ВТБ в составе команды "Звезд мира".
"Автодору" не впервой предоставлять максимальные возможности талантливым игрокам, раскрывать их и давать путевку в жизнь. Ален здесь не первый и не последний. Вполне логично, что один из самых эффективных игроков лиги, тем более центровой, привлек активное внимание клубов из верхней половины таблицы, топов Единой лиги ВТБ. Фактически за Хаджибеговича развернулась настоящая борьба. Мы же в такой ситуации не можем препятствовать игроку", - заявил президент "Автодора" Олег Родионов.
Хаджибеговичу 26 лет. Баскетболист сборной Катара с 2019 по 2021 год выступал за московскую "Руну". Также на клубном уровне центровой играл за английский "Лондон Найтс", литовский "Леткабелис", польскую "Зелену-Гуру", черногорские "Будучность" и "Ловчен", катарские "Аль-Садд" и "Аль-Хор", а также японский "Гифу Свупс".