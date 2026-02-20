Рейтинг@Mail.ru
Баскетболист сборной Катара перешел из "Автодора" в "Локомотив-Кубань"
Баскетбол
 
18:23 20.02.2026
Баскетболист сборной Катара перешел из "Автодора" в "Локомотив-Кубань"
2026-02-20T18:23:00+03:00
2026-02-20T18:23:00+03:00
баскетбол
спорт
автодор
ален
лондон найтс
единая лига втб
будучность (подгорица)
спорт, автодор, ален, лондон найтс, единая лига втб, будучность (подгорица)
Баскетбол, Спорт, Автодор, Ален, Лондон Найтс, Единая Лига ВТБ, Будучность (Подгорица)
© БК АвтодорАлен Хаджибегович
© БК Автодор
Ален Хаджибегович. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Катарский центровой черногорского происхождения Ален Хаджибегович перешел из "Автодора" в краснодарский "Локомотив-Кубань", сообщается в Telegram-канале клуба саратовского баскетбольного клуба.
Хаджибегович присоединился к "Автодору" в августе 2025 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей, в которых в среднем набирал 17,6 очка, совершал 8,7 подбора (лучший показатель в Единой лиге ВТБ) и отдавал 1,5 результативной передачи. 15 февраля баскетболист принял участие в Матче звезд Единой лиги ВТБ в составе команды "Звезд мира".
"Автодору" не впервой предоставлять максимальные возможности талантливым игрокам, раскрывать их и давать путевку в жизнь. Ален здесь не первый и не последний. Вполне логично, что один из самых эффективных игроков лиги, тем более центровой, привлек активное внимание клубов из верхней половины таблицы, топов Единой лиги ВТБ. Фактически за Хаджибеговича развернулась настоящая борьба. Мы же в такой ситуации не можем препятствовать игроку", - заявил президент "Автодора" Олег Родионов.
Хаджибеговичу 26 лет. Баскетболист сборной Катара с 2019 по 2021 год выступал за московскую "Руну". Также на клубном уровне центровой играл за английский "Лондон Найтс", литовский "Леткабелис", польскую "Зелену-Гуру", черногорские "Будучность" и "Ловчен", катарские "Аль-Садд" и "Аль-Хор", а также японский "Гифу Свупс".
Баскетболист Денвер Наггетс Никола Йокич в матче НБА - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
"Денвер" проиграл "Клипперс" в НБА, Йокич оформил дабл-дабл в день рождения
Баскетбол
 
