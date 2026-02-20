Рейтинг@Mail.ru
Кросби не сыграет в полуфинале Олимпиады
Хоккей
Хоккей
 
17:33 20.02.2026
Кросби не сыграет в полуфинале Олимпиады
Кросби не сыграет в полуфинале Олимпиады - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Кросби не сыграет в полуфинале Олимпиады
Капитан сборной Канады по хоккею Сидни Кросби не примет участия в полуфинальном матче олимпийского турнира против сборной Финляндии, сообщается на официальной... РИА Новости Спорт, 20.02.2026
2026-02-20T17:33:00+03:00
2026-02-20T17:33:00+03:00
хоккей
спорт
зимние олимпийские игры 2026
сидни кросби
коннор макдэвид
кейл макар
капитан
Кросби не сыграет в полуфинале Олимпиады

Кросби не сыграет в полуфинале ОИ против сборной Финляндии

Сидни Кросби
Сидни Кросби - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Сидни Кросби. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Капитан сборной Канады по хоккею Сидни Кросби не примет участия в полуфинальном матче олимпийского турнира против сборной Финляндии, сообщается на официальной странице Федерации хоккея Канады в соцсети X.
Полуфинальный матч пройдет в пятницу в Милане, встреча начнется в 18:40 мск. Джерси с капитанской нашивкой наденет форвард Коннор Макдэвид, альтернативными капитанами станут защитник Кейл Макар и форвард Натан Маккиннон.
Кросби в среду получил повреждение во втором периоде четвертьфинального матча против сборной Чехии (4:3 ОТ). На 26-й минуте он попал под двойной силовой прием у борта со стороны Мартина Нечаса и Радко Гудаса, после чего сразу направился к скамейке своей команды. Через несколько минут канадский нападающий ушел в раздевалку.
Второго финалиста определят в пятницу сборные США и Словакии. Матч за третье место пройдет в субботу, финал олимпийского турнира состоится в воскресенье.
