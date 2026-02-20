https://ria.ru/20260220/kapitan-2075827246.html
Кросби не сыграет в полуфинале Олимпиады
Кросби не сыграет в полуфинале Олимпиады
Капитан сборной Канады по хоккею Сидни Кросби не примет участия в полуфинальном матче олимпийского турнира против сборной Финляндии, сообщается на официальной... РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Кросби не сыграет в полуфинале Олимпиады
