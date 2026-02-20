Мерц заявил о возникновении порядка великих держав

«

"В эту начинающуюся эпоху великих держав набирает значение сила. Прежде всего военная, но также и экономическая. Этот новый мир суровее и опаснее прежнего. Там, где правила утрачивают силу, риск конфликтов неуклонно растет", - добавил канцлер.