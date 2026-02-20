Мерц заявил о возникновении порядка великих держав

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил об "эпохальном" изменение мирового порядка и возникновении "порядка великих держав".
"Мы все являемся свидетелями эпохального изменения глобального порядка. Международного порядка, основанного на правилах, каким мы его знали, больше не существует. На его месте стремительно формируется новый миропорядок, порядок великих держав", - заявил Мерц на партийном съезде в Штутгарте. Трансляцию съезда ведет телеканал Phoenix.
"В эту начинающуюся эпоху великих держав набирает значение сила. Прежде всего военная, но также и экономическая. Этот новый мир суровее и опаснее прежнего. Там, где правила утрачивают силу, риск конфликтов неуклонно растет", - добавил канцлер.
Съезд ХДС проходит с 20 по 21 февраля в Штутгарте, среди участников присутствует в том числе экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель. В программе, среди прочего, значится проведение выборов председателя партии. Мерц выдвинул свою кандидатуру в расчете на переизбрание.
