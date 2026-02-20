Рейтинг@Mail.ru
Мерц заявил о возникновении порядка великих держав - РИА Новости, 20.02.2026
16:30 20.02.2026
Мерц заявил о возникновении порядка великих держав
Мерц заявил о возникновении порядка великих держав
Мерц заявил о возникновении порядка великих держав

© REUTERS / Jana RodenbuschКанцлер Германии Фридрих Мерц
© REUTERS / Jana Rodenbusch
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил об "эпохальном" изменение мирового порядка и возникновении "порядка великих держав".
"Мы все являемся свидетелями эпохального изменения глобального порядка. Международного порядка, основанного на правилах, каким мы его знали, больше не существует. На его месте стремительно формируется новый миропорядок, порядок великих держав", - заявил Мерц на партийном съезде в Штутгарте. Трансляцию съезда ведет телеканал Phoenix.
Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В Германии запаниковали из-за России после Мюнхенской конференции
17 февраля, 11:36
Он отметил, что эти перемены затрагивают глобальную экономику и торговлю, а также влияют на безопасность Европы и роль Германии в мире.
«
"В эту начинающуюся эпоху великих держав набирает значение сила. Прежде всего военная, но также и экономическая. Этот новый мир суровее и опаснее прежнего. Там, где правила утрачивают силу, риск конфликтов неуклонно растет", - добавил канцлер.
Съезд ХДС проходит с 20 по 21 февраля в Штутгарте, среди участников присутствует в том числе экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель. В программе, среди прочего, значится проведение выборов председателя партии. Мерц выдвинул свою кандидатуру в расчете на переизбрание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Германский канцлер хочет русской капитуляции
14 февраля, 08:00
 
В миреГерманияШтутгартЕвропаФридрих МерцАнгела МеркельХДС/ХСС
 
 
