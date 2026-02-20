Рейтинг@Mail.ru
МВД: в мессенджерах продолжают действовать боты для сбора данных - РИА Новости, 20.02.2026
22:14 20.02.2026
МВД: в мессенджерах продолжают действовать боты для сбора данных
МВД: в мессенджерах продолжают действовать боты для сбора данных
В мессенджерах продолжают функционировать каналы и боты, предлагающие незаконный сбор и продажу данных, сообщается в Telegram-канале УКБ МВД России. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T22:14:00+03:00
2026-02-20T22:14:00+03:00
Новости
безопасность, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Безопасность, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
МВД: в мессенджерах продолжают действовать боты для сбора данных

МВД: в мессенджерах продолжают функционировать каналы и боты для сбора данных

Девушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© iStock.com / :franz12
Девушка со смартфоном. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В мессенджерах продолжают функционировать каналы и боты, предлагающие незаконный сбор и продажу данных, сообщается в Telegram-канале УКБ МВД России.
"Несмотря на принимаемые меры, в мессенджерах продолжают функционировать каналы и боты, предлагающие незаконный сбор и продажу данных", - говорится в сообщении.
Безопасность Министерство внутренних дел РФ (МВД России) Россия
 
 
