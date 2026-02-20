https://ria.ru/20260220/kanaly-2075891000.html
МВД: в мессенджерах продолжают действовать боты для сбора данных
В мессенджерах продолжают функционировать каналы и боты, предлагающие незаконный сбор и продажу данных, сообщается в Telegram-канале УКБ МВД России. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T22:14:00+03:00
безопасность
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
