"Безоговорочная капитуляция". Требования Каллас к России удивили Запад
19:48 20.02.2026
"Безоговорочная капитуляция". Требования Каллас к России удивили Запад
"Безоговорочная капитуляция". Требования Каллас к России удивили Запад - РИА Новости, 20.02.2026
"Безоговорочная капитуляция". Требования Каллас к России удивили Запад
Составленный главой евродипломатии Каей Каллас список требований к Москве никак не повлияет на позицию России по участию ЕС в переговорах по Украине, пишет... РИА Новости, 20.02.2026
в мире
россия
украина
мария захарова
дмитрий песков
евросоюз
москва
в мире, россия, украина, мария захарова, дмитрий песков, евросоюз, москва
В мире, Россия, Украина, Мария Захарова, Дмитрий Песков, Евросоюз, Москва
"Безоговорочная капитуляция". Требования Каллас к России удивили Запад

JW: РФ не допустит ЕС к переговорам по Украине из-за завышенных требований

© REUTERS / Yves HermanГлава евродипломатии ЕС Кая Каллас
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© REUTERS / Yves Herman
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Составленный главой евродипломатии Каей Каллас список требований к Москве никак не повлияет на позицию России по участию ЕС в переговорах по Украине, пишет Junge Welt.
"Что на самом деле содержит документ? Это список антироссийских пожеланий <…>. Другими словами, это — безоговорочная капитуляция. За все это ЕС требует своего якобы законного места за столом переговоров. В свете нынешних реалий это абсурдно. <…> Россия, которая внешне проводит довольно жесткую реальную политику, даже не предоставит ЕС место за столом переговоров. А средств, чтобы заставить ее поступить иначе, у Евросоюза нет", — сообщается в материале.
Автор подчеркнул, что цель ЕС заключается не в заключении мира, а в провале переговоров и продолжении боевых действий на Украине.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Европа хочет видеть уступки со стороны России, заявила Каллас
Вчера, 15:38
Ранее СМИ сообщали, что Каллас распространила среди стран ЕС документ с требованиями к Москве, которые включают сокращение численности ВС России и их вывод из соседних стран.
Глава евродипломатии уже заявляла, что в рамках переговоров по Украине она хотела бы подготовить список уступок, которые ЕС будет ожидать от России в вопросе урегулирования на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Каллас, заявил, что период ее полномочий не является веком золотой дипломатии для европейского континента.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на предложение Каллас создать список требований ЕС к России для урегулирования украинского конфликта, сказав, что пока Москва не будет рассказывать, что сделает с этим списком.
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Коллеги Каллас не считают уместным снисходить до ее уровня, заявил Медведев
Вчера, 15:07
 
