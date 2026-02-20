МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Составленный главой евродипломатии Каей Каллас список требований к Москве никак не повлияет на позицию России по участию ЕС в переговорах по Украине, пишет Junge Welt.
"Что на самом деле содержит документ? Это список антироссийских пожеланий <…>. Другими словами, это — безоговорочная капитуляция. За все это ЕС требует своего якобы законного места за столом переговоров. В свете нынешних реалий это абсурдно. <…> Россия, которая внешне проводит довольно жесткую реальную политику, даже не предоставит ЕС место за столом переговоров. А средств, чтобы заставить ее поступить иначе, у Евросоюза нет", — сообщается в материале.
Автор подчеркнул, что цель ЕС заключается не в заключении мира, а в провале переговоров и продолжении боевых действий на Украине.
Ранее СМИ сообщали, что Каллас распространила среди стран ЕС документ с требованиями к Москве, которые включают сокращение численности ВС России и их вывод из соседних стран.
Глава евродипломатии уже заявляла, что в рамках переговоров по Украине она хотела бы подготовить список уступок, которые ЕС будет ожидать от России в вопросе урегулирования на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Каллас, заявил, что период ее полномочий не является веком золотой дипломатии для европейского континента.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на предложение Каллас создать список требований ЕС к России для урегулирования украинского конфликта, сказав, что пока Москва не будет рассказывать, что сделает с этим списком.