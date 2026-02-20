Каллас рассказала, когда будут сделаны первые выплаты Украине из кредита ЕС

БРЮССЕЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Первые выплаты Украине из кредита на 90 миллиардов евро будут сделаны в апреле, сообщила на пресс-конференции по итогам заседания глав минобороны Европейской группы пяти в Кракове глава евродипломатии Кая Каллас.