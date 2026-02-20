https://ria.ru/20260220/kallas-2075776966.html
Каллас рассказала, когда будут сделаны первые выплаты Украине из кредита ЕС
Каллас рассказала, когда будут сделаны первые выплаты Украине из кредита ЕС - РИА Новости, 20.02.2026
Каллас рассказала, когда будут сделаны первые выплаты Украине из кредита ЕС
Первые выплаты Украине из кредита на 90 миллиардов евро будут сделаны в апреле, сообщила на пресс-конференции по итогам заседания глав минобороны Европейской... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T14:58:00+03:00
2026-02-20T14:58:00+03:00
2026-02-20T15:49:00+03:00
украина
евросоюз
мирный план сша по украине
кайя каллас
краков
италия
европарламент
совет евросоюза
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062075356_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b9b10b4b3d24f9607aa26c311568af9d.jpg
https://ria.ru/20260211/ukraina-2073650592.html
украина
краков
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062075356_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f016460d4be770abc359921a0fd598ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, евросоюз, мирный план сша по украине, кайя каллас, краков, италия, европарламент, совет евросоюза, экономика
Украина, Евросоюз, Мирный план США по Украине, Кайя Каллас, Краков, Италия, Европарламент, Совет Евросоюза, Экономика
Каллас рассказала, когда будут сделаны первые выплаты Украине из кредита ЕС
Каллас: выплаты Украине из кредита ЕС на 90 млрд евро будут сделаны в апреле