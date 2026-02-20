Рейтинг@Mail.ru
Каллас рассказала, когда будут сделаны первые выплаты Украине из кредита ЕС
14:58 20.02.2026 (обновлено: 15:49 20.02.2026)
Каллас рассказала, когда будут сделаны первые выплаты Украине из кредита ЕС
Каллас рассказала, когда будут сделаны первые выплаты Украине из кредита ЕС
Первые выплаты Украине из кредита на 90 миллиардов евро будут сделаны в апреле, сообщила на пресс-конференции по итогам заседания глав минобороны Европейской... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T14:58:00+03:00
2026-02-20T15:49:00+03:00
украина
евросоюз
мирный план сша по украине
кайя каллас
краков
италия
европарламент
совет евросоюза
украина
краков
италия
украина, евросоюз, мирный план сша по украине, кайя каллас, краков, италия, европарламент, совет евросоюза, экономика
Украина, Евросоюз, Мирный план США по Украине, Кайя Каллас, Краков, Италия, Европарламент, Совет Евросоюза, Экономика
Каллас рассказала, когда будут сделаны первые выплаты Украине из кредита ЕС

Каллас: выплаты Украине из кредита ЕС на 90 млрд евро будут сделаны в апреле

БРЮССЕЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Первые выплаты Украине из кредита на 90 миллиардов евро будут сделаны в апреле, сообщила на пресс-конференции по итогам заседания глав минобороны Европейской группы пяти в Кракове глава евродипломатии Кая Каллас.
"ЕС продвигается вперед в предоставлении кредита в размере 90 миллиардов евро, и ожидается, что первые средства будут выплачены в апреле", - сказала она.
В заседании в польском Кракове приняли участие министры Италии, Франции, Польши, Германии и Великобритании.
Политическое решение о выделении Украине 90 миллиардов евро кредита на 2026-2027 годы было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. В настоящее время идет согласование пакета законодательных решений для его практической реализации, который затем еще потребуется утвердить в Европарламенте и Совете Евросоюза.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
"Ощутит на себе". В США рассказали, какой удар готовится по Украине
11 февраля, 14:17
 
