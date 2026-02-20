https://ria.ru/20260220/jakutija-2075748710.html
В Якутии ребенок выпал из окна детского сада
В Якутии ребенок выпал из окна детского сада - РИА Новости, 20.02.2026
В Якутии ребенок выпал из окна детского сада
Ребёнок выпал из окна дошкольного учреждения в Якутии, проводится проверка, сообщило СУСК РФ по республике. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T13:26:00+03:00
2026-02-20T13:26:00+03:00
2026-02-20T13:29:00+03:00
происшествия
россия
республика саха (якутия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063758015_0:98:3060:1819_1920x0_80_0_0_fe2d5d3871058bd58357564d08cc217a.jpg
https://ria.ru/20260214/standart-2074373515.html
россия
республика саха (якутия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063758015_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_388437e7ad0cd7fa3faa215dd04fd828.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, республика саха (якутия)
Происшествия, Россия, Республика Саха (Якутия)
В Якутии ребенок выпал из окна детского сада
СК: в Якутии ребенок выпал из окна детского сада