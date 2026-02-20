Рейтинг@Mail.ru
В Якутии ребенок выпал из окна детского сада
13:26 20.02.2026 (обновлено: 13:29 20.02.2026)
В Якутии ребенок выпал из окна детского сада
В Якутии ребенок выпал из окна детского сада - РИА Новости, 20.02.2026
В Якутии ребенок выпал из окна детского сада
происшествия, россия, республика саха (якутия)
Происшествия, Россия, Республика Саха (Якутия)
В Якутии ребенок выпал из окна детского сада

СК: в Якутии ребенок выпал из окна детского сада

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Ребёнок выпал из окна дошкольного учреждения в Якутии, проводится проверка, сообщило СУСК РФ по республике.
"В следственном отделе по г. Якутску СУСК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту выпадения малолетнего ребенка из окна дошкольного учреждения", - говорится в сообщении.
Установлено, что ребенок 2020 года рождения забрался на подоконник, открыл окно и выпал. Как сообщили в ведомстве, он доставлен в медицинское учреждение.
Развивающие игрушки в детском саду - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Кравцов рассказал об изменении стандарта работы детских садов
14 февраля, 13:09
 
ПроисшествияРоссияРеспублика Саха (Якутия)
 
 
