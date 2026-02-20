В Иркутске загорелся парк-отель

Ликвидация пожара на территории парк-отеля в Иркутске

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Парк-отель загорелся на площади 500 квадратных метров в Иркутске, здание самостоятельно покинули 20 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"По предварительным данным, горит кровля общей площадью 500 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались 20 человек", - говорится в сообщении министерства.