Арабские страны выступили против операции США против Ирана, сообщили СМИ

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Арабские страны, в числе которых союзники США в регионе, и Турция выступают против возможной операции Соединенных Штатов против Ирана, сообщает телеканал Арабские страны, в числе которых союзники США в регионе, и Турция выступают против возможной операции Соединенных Штатов против Ирана, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.

Ранее телеканал со ссылкой на людей, знакомых с деталями данных обсуждений, сообщал, что ВС США готовы нанести удар по Ирану уже в эту субботу. По данным собеседников телеканала, военные представили Трампу информацию о готовности к потенциальной операции, однако окончательное решение о нанесении ударов президент пока не принял.

ОАЭ и "Два чиновника из стран (ближневосточного - ред.) региона сказали CBS, что текущая политика, которая поддерживается как арабскими странам, так и Турцией , не предполагает смену (власти - ред.)... Союзники США в регионе, в числе которых Саудовская Аравия Иордания , заявили, что выступают против использования их территории для военной операции и поддерживают дипломатию", - говорится в публикации телеканала.

Один из чиновников из Ближнего Востока уточнил телеканалу, что арабские страны поддерживают "изменения в политике" иранских властей, а не их смену.

По данным CBS, около 40 тысяч американских военных находятся на Ближнем Востоке. Многие из них служат в таких странах, как Саудовская Аравия, ОАЭ и Иордания. Как отмечает телеканал, возможный удар со стороны Ирана может подвергнуть их опасности.

CBS напоминает, что Турция ранее пыталась подтолкнуть Иран к переговорам с представителями Трампа.