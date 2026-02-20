Рейтинг@Mail.ru
Арабские страны выступили против операции США против Ирана, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/iran-2075766914.html
Арабские страны выступили против операции США против Ирана, сообщили СМИ
Арабские страны выступили против операции США против Ирана, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.02.2026
Арабские страны выступили против операции США против Ирана, сообщили СМИ
Арабские страны, в числе которых союзники США в регионе, и Турция выступают против возможной операции Соединенных Штатов против Ирана, сообщает телеканал CBS со РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T14:23:00+03:00
2026-02-20T14:23:00+03:00
в мире
иран
сша
турция
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260220/proliv-2075715678.html
https://ria.ru/20260220/smi-2075716885.html
иран
сша
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, турция, мирный план сша по украине
В мире, Иран, США, Турция, Мирный план США по Украине
Арабские страны выступили против операции США против Ирана, сообщили СМИ

CBS: страны Ближнего Востока не поддержат возможную операции США против Ирана

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Арабские страны, в числе которых союзники США в регионе, и Турция выступают против возможной операции Соединенных Штатов против Ирана, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.
Ранее телеканал со ссылкой на людей, знакомых с деталями данных обсуждений, сообщал, что ВС США готовы нанести удар по Ирану уже в эту субботу. По данным собеседников телеканала, военные представили Трампу информацию о готовности к потенциальной операции, однако окончательное решение о нанесении ударов президент пока не принял.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Экс-посол США оценил вероятность перекрытия Ираном Ормузского пролива
Вчера, 11:57
"Два чиновника из стран (ближневосточного - ред.) региона сказали CBS, что текущая политика, которая поддерживается как арабскими странам, так и Турцией, не предполагает смену (власти - ред.)... Союзники США в регионе, в числе которых Саудовская Аравия, ОАЭ и Иордания, заявили, что выступают против использования их территории для военной операции и поддерживают дипломатию", - говорится в публикации телеканала.
Один из чиновников из Ближнего Востока уточнил телеканалу, что арабские страны поддерживают "изменения в политике" иранских властей, а не их смену.
По данным CBS, около 40 тысяч американских военных находятся на Ближнем Востоке. Многие из них служат в таких странах, как Саудовская Аравия, ОАЭ и Иордания. Как отмечает телеканал, возможный удар со стороны Ирана может подвергнуть их опасности.
CBS напоминает, что Турция ранее пыталась подтолкнуть Иран к переговорам с представителями Трампа.
Как сообщало накануне издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, Трамп рассматривает возможность нанесения первичного ограниченного удара по иранским военным и правительственным объектам, чтобы принудить его заключить ядерную сделку, и, если власти Ирана не согласятся после этого на требования Трампа о прекращении обогащения урана, США ответят широкомасштабной военной кампанией.
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
СМИ: решение по удару США по Ирану зависит от итогов встречи делегаций
Вчера, 11:59
 
В миреИранСШАТурцияМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала