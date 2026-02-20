https://ria.ru/20260220/iran-2075766914.html
Арабские страны выступили против операции США против Ирана, сообщили СМИ
Арабские страны выступили против операции США против Ирана, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.02.2026
Арабские страны выступили против операции США против Ирана, сообщили СМИ
Арабские страны, в числе которых союзники США в регионе, и Турция выступают против возможной операции Соединенных Штатов против Ирана, сообщает телеканал CBS со РИА Новости, 20.02.2026
Арабские страны выступили против операции США против Ирана, сообщили СМИ
CBS: страны Ближнего Востока не поддержат возможную операции США против Ирана
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости.
Арабские страны, в числе которых союзники США в регионе, и Турция выступают против возможной операции Соединенных Штатов против Ирана, сообщает телеканал CBS
со ссылкой на источники.
Ранее телеканал со ссылкой на людей, знакомых с деталями данных обсуждений, сообщал, что ВС США готовы нанести удар по Ирану
уже в эту субботу. По данным собеседников телеканала, военные представили Трампу информацию о готовности к потенциальной операции, однако окончательное решение о нанесении ударов президент пока не принял.
"Два чиновника из стран (ближневосточного - ред.) региона сказали CBS, что текущая политика, которая поддерживается как арабскими странам, так и Турцией
, не предполагает смену (власти - ред.)... Союзники США
в регионе, в числе которых Саудовская Аравия
, ОАЭ
и Иордания
, заявили, что выступают против использования их территории для военной операции и поддерживают дипломатию", - говорится в публикации телеканала.
Один из чиновников из Ближнего Востока
уточнил телеканалу, что арабские страны поддерживают "изменения в политике" иранских властей, а не их смену.
По данным CBS, около 40 тысяч американских военных находятся на Ближнем Востоке. Многие из них служат в таких странах, как Саудовская Аравия, ОАЭ и Иордания. Как отмечает телеканал, возможный удар со стороны Ирана может подвергнуть их опасности.
CBS напоминает, что Турция ранее пыталась подтолкнуть Иран к переговорам с представителями Трампа.
Как сообщало накануне издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, Трамп рассматривает возможность нанесения первичного ограниченного удара по иранским военным и правительственным объектам, чтобы принудить его заключить ядерную сделку, и, если власти Ирана не согласятся после этого на требования Трампа о прекращении обогащения урана, США ответят широкомасштабной военной кампанией.