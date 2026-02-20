Рейтинг@Mail.ru
СМИ: военный самолет потерпел крушение во время полета в Иране
01:50 20.02.2026
СМИ: военный самолет потерпел крушение во время полета в Иране
СМИ: военный самолет потерпел крушение во время полета в Иране
Военный самолет потерпел крушение в время тренировочного полета в провинции Хамадан, расположенной на западе Ирана, один из пилотов погиб в результате крушения, РИА Новости, 20.02.2026
2026
в мире, иран
В мире, Иран
СМИ: военный самолет потерпел крушение во время полета в Иране

Fars: военный самолет потерпел крушение во время тренировочного полета в Иране

Флаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 20 фев – РИА Новости. Военный самолет потерпел крушение в время тренировочного полета в провинции Хамадан, расположенной на западе Ирана, один из пилотов погиб в результате крушения, передает иранское агентство Fars.
"В четверг вечером потерпел крушение тренировочный военный самолет. К месту происшествия были отправлены спасательные службы", - говорится в сообщении.
В результате крушения погиб один из двух пилотов самолета, добавляет агентство Fars со ссылкой на военно-воздушные силы армии Ирана.
Самолет Boeing P-8 Poseidon ВМС США
Самолет-разведчик США несколько часов летал у берегов Ирана
16 февраля, 21:49
 
В миреИран
 
 
