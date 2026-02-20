https://ria.ru/20260220/iran-2075641173.html
СМИ: военный самолет потерпел крушение во время полета в Иране
СМИ: военный самолет потерпел крушение во время полета в Иране - РИА Новости, 20.02.2026
СМИ: военный самолет потерпел крушение во время полета в Иране
Военный самолет потерпел крушение в время тренировочного полета в провинции Хамадан, расположенной на западе Ирана, один из пилотов погиб в результате крушения, РИА Новости, 20.02.2026
СМИ: военный самолет потерпел крушение во время полета в Иране
Fars: военный самолет потерпел крушение во время тренировочного полета в Иране