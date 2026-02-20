В МВД рассказали, сколько иностранцев выдворили из Москвы в 2025 году

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Более 26 тысяч иностранцев выдворили из РФ в 2025 году, депортировано 646 граждан иностранных государств, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

В столичном главке МВД РФ подвели итоги работы по вопросам гражданства, регистрации иностранных граждан и противодействия нарушениям миграционного законодательства за 2025 год.

В ведомстве добавили, что всего столичные полицейские в прошлом году провели более 11 тысяч проверок соблюдения миграционного законодательства в общественных местах, торговых центрах, точках общественного питания, хостелах, на строительных объектах и других местах пребывания и работы иностранцев.