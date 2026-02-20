https://ria.ru/20260220/inostrantsy-2075725841.html
В МВД рассказали, сколько иностранцев выдворили из Москвы в 2025 году
Более 26 тысяч иностранцев выдворили из РФ в 2025 году, депортировано 646 граждан иностранных государств, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 20.02.2026
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Более 26 тысяч иностранцев выдворили из РФ в 2025 году, депортировано 646 граждан иностранных государств, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В столичном главке МВД РФ подвели итоги работы по вопросам гражданства, регистрации иностранных граждан и противодействия нарушениям миграционного законодательства за 2025 год.
"В результате в отношении более 26 тысяч иностранных граждан приняты решения о выдворении, в том числе с помещением в центр временного содержания иностранных граждан – около 18 тысяч, депортировано 646 граждан иностранных государств", - говорится в сообщении
.
В ведомстве добавили, что всего столичные полицейские в прошлом году провели более 11 тысяч проверок соблюдения миграционного законодательства в общественных местах, торговых центрах, точках общественного питания, хостелах, на строительных объектах и других местах пребывания и работы иностранцев.