В МВД рассказали, сколько иностранцев выдворили из Москвы в 2025 году - РИА Новости, 20.02.2026
12:30 20.02.2026
В МВД рассказали, сколько иностранцев выдворили из Москвы в 2025 году
Более 26 тысяч иностранцев выдворили из РФ в 2025 году, депортировано 646 граждан иностранных государств, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 20.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Более 26 тысяч иностранцев выдворили из РФ в 2025 году, депортировано 646 граждан иностранных государств, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В столичном главке МВД РФ подвели итоги работы по вопросам гражданства, регистрации иностранных граждан и противодействия нарушениям миграционного законодательства за 2025 год.
"В результате в отношении более 26 тысяч иностранных граждан приняты решения о выдворении, в том числе с помещением в центр временного содержания иностранных граждан – около 18 тысяч, депортировано 646 граждан иностранных государств", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что всего столичные полицейские в прошлом году провели более 11 тысяч проверок соблюдения миграционного законодательства в общественных местах, торговых центрах, точках общественного питания, хостелах, на строительных объектах и других местах пребывания и работы иностранцев.
Глава МВД рассказал, сколько иностранцев выдворили из России в 2025 году
19 февраля, 11:11
Глава МВД рассказал, сколько иностранцев выдворили из России в 2025 году
19 февраля, 11:11
 
