"Просто стыдно". В ЕС уже пожалели о возможной войне с Россией

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Светлана Медведева. Германия на грани банкротства, предупреждают немецкие СМИ. Из-за стремительной милитаризации средств не хватит на другие важные сферы. Что пострадает больше всего — в материале РИА Новости.

Одним все, другим — ничего

С 1990-го ФРГ сокращала вооруженные силы, но с 2022-го вновь наращивает военную мощь. В этом году на оборону потратят 108 миллиардов евро — рекордный показатель с конца холодной войны. К 2029-му расходы достигнут 3,5% ВВП.

"Канцлер Фридрих Мерц часто говорит: Германия должна "быть способна защищаться, чтобы не приходилось защищаться". Но кто, простите, собирается на нас напасть?" — задается вопросом автор статьи в Berliner Zeitung.

По его словам, Берлин направляет все больше средств на военные нужды, а тем временем полицейские участки в стране в плачевном состоянии.

Плесень в кабинетах, неработающее отопление, дыры в крышах, через которые капает дождь, — вот с чем вынуждены мириться стражи порядка. А на патрульных авто "просто стыдно ездить".

"Автомобили с порванными сиденьями, пробегом до полумиллиона километров и сломанными рычагами переключения передач — когда граждане видят такое, у них создается не лучшее впечатление о полиции", — возмущался представитель профсоюза немецких полицейских Хаген Хусген.

Государству, чья обязанность — защищать жителей, необходимо наверстать упущенное в вопросах внутренней безопасности, констатирует Berliner Zeitung.

Но деньги идут "на оборону от внешних угроз".

Немецкий военный на танке Leopard 2A6

Неутешительный прогноз

Германия тратит средства на войну, а не на защиту. Ведь Россия на самом деле не представляет угрозы для Германии, несмотря на громкие речи немецких политиков, говорит профессор кафедры рекламы Университета "Синергия" Сергей Зайнуллин.

С текущим финансовым планом, пишут немецкие СМИ, бюджет страны начиная с 2029-го сможет потянуть только социальные выплаты, оборону и выплату процентов по госдолгу.

А значит, почти не останется денег на другие сферы — такие как культура, образование и инфраструктура.

Экономика буксует

Правительство Мерца с точки зрения финансово-экономической логики потерпело полный крах: расходы растут на фоне сжатия пула доходов, отмечает экономист Андрей Бархота.

Экономика буксует, отрасли, которые всегда считались "локомотивами" и были ориентированы на экспорт — машиностроение, автомобилестроение, химическая промышленность, сейчас в тяжелом положении.

По данным Destatis, в 2025-м немецкий экспорт сократился на 0,3 процента. С поправкой на инфляцию — на 0,7%. Снижение фиксируется третий год подряд.

"Рабочих увольняют в массовом порядке. Только в промышленности за прошлый год сократили более 120 тысяч рабочих мест, — уточняет Зайнуллин. — Благосостояние государства и народа падает".

Концерн Volkswagen впервые за 88-летнюю историю закрыл завод — в Дрездене.

"Из-за дороговизны природных ресурсов многие компании предпочитают искать новую гавань для производственного цикла, выбирая в первую очередь США", — объясняет доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.

В частности, о планах открыть первый завод в Америке говорило руководство компании Audi.

Башня доставки автомобилей на заводе Volkswagen в Вольфсбурге, Германия

Ворох проблем

Политикой Мерца недовольны 67% немцев.

"Чтобы произошла ротация политических элит, необходимо разрушение блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Это не так просто сделать, потому что "Альтернатива для Германии" и другие партии не находятся в большинстве, не имеют такого веса", — говорит Андрей Бархота.

По мнению экономиста, продолжение политики милитаризации в сочетании с ростом издержек и конфронтации с прежними партнерами приведет к усугублению бюджетного кризиса и снижению доходов. А это, в свою очередь, замедлит и без того мизерный рост некогда главного экономического локомотива Европы.