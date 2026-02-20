Рейтинг@Mail.ru
"Просто стыдно". В ЕС уже пожалели о возможной войне с Россией
08:00 20.02.2026 (обновлено: 08:05 20.02.2026)
"Просто стыдно". В ЕС уже пожалели о возможной войне с Россией
Германия на грани банкротства, предупреждают немецкие СМИ. Из-за стремительной милитаризации средств не хватит на другие важные сферы. Что пострадает больше... РИА Новости, 20.02.2026
в мире
германия
россия
фридрих мерц
евросоюз
германия
россия
в мире, германия, россия, фридрих мерц, евросоюз
В мире, Германия, Россия, Фридрих Мерц, Евросоюз
"Просто стыдно". В ЕС уже пожалели о возможной войне с Россией

Бархота: правительство Мерца с точки зрения финансовой логики потерпело крах

© AP Photo / Michael ProbstКанцлер Германии Фридрих Мерц на Мюнхенской конференции по безопасности
Канцлер Германии Фридрих Мерц на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Michael Probst
Канцлер Германии Фридрих Мерц на Мюнхенской конференции по безопасности
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Светлана Медведева. Германия на грани банкротства, предупреждают немецкие СМИ. Из-за стремительной милитаризации средств не хватит на другие важные сферы. Что пострадает больше всего — в материале РИА Новости.

Одним все, другим — ничего

С 1990-го ФРГ сокращала вооруженные силы, но с 2022-го вновь наращивает военную мощь. В этом году на оборону потратят 108 миллиардов евро — рекордный показатель с конца холодной войны. К 2029-му расходы достигнут 3,5% ВВП.
"Канцлер Фридрих Мерц часто говорит: Германия должна "быть способна защищаться, чтобы не приходилось защищаться". Но кто, простите, собирается на нас напасть?" — задается вопросом автор статьи в Berliner Zeitung.
По его словам, Берлин направляет все больше средств на военные нужды, а тем временем полицейские участки в стране в плачевном состоянии.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
"План поменялся". Европа пошла на жертву из-за России
1 февраля, 08:00
Плесень в кабинетах, неработающее отопление, дыры в крышах, через которые капает дождь, — вот с чем вынуждены мириться стражи порядка. А на патрульных авто "просто стыдно ездить".
"Автомобили с порванными сиденьями, пробегом до полумиллиона километров и сломанными рычагами переключения передач — когда граждане видят такое, у них создается не лучшее впечатление о полиции", — возмущался представитель профсоюза немецких полицейских Хаген Хусген.
Государству, чья обязанность — защищать жителей, необходимо наверстать упущенное в вопросах внутренней безопасности, констатирует Berliner Zeitung.
Но деньги идут "на оборону от внешних угроз".
© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкий военный на танке Leopard 2A6
Немецкий военный на танке Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкий военный на танке Leopard 2A6

Неутешительный прогноз

Германия тратит средства на войну, а не на защиту. Ведь Россия на самом деле не представляет угрозы для Германии, несмотря на громкие речи немецких политиков, говорит профессор кафедры рекламы Университета "Синергия" Сергей Зайнуллин.
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"Сторожевая собака". Каллас унизили из-за ее выпада в адрес России
18 февраля, 21:56
С текущим финансовым планом, пишут немецкие СМИ, бюджет страны начиная с 2029-го сможет потянуть только социальные выплаты, оборону и выплату процентов по госдолгу.
А значит, почти не останется денег на другие сферы — такие как культура, образование и инфраструктура.
CC BY-SA 4.0 / Hnapel / Altar van Zeus in het Pergamonmuseum, Berlijn / Cropped imageПергамский алтарь в берлинском Пергамском музее
Пергамский алтарь в берлинском Пергамском музее - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
CC BY-SA 4.0 / Hnapel / Altar van Zeus in het Pergamonmuseum, Berlijn / Cropped image
Пергамский алтарь в берлинском Пергамском музее

Экономика буксует

Правительство Мерца с точки зрения финансово-экономической логики потерпело полный крах: расходы растут на фоне сжатия пула доходов, отмечает экономист Андрей Бархота.
Экономика буксует, отрасли, которые всегда считались "локомотивами" и были ориентированы на экспорт — машиностроение, автомобилестроение, химическая промышленность, сейчас в тяжелом положении.
По данным Destatis, в 2025-м немецкий экспорт сократился на 0,3 процента. С поправкой на инфляцию — на 0,7%. Снижение фиксируется третий год подряд.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
"Основа утрачена": флагман ЕС столкнулся с критической ситуацией
31 октября 2025, 08:00
"Рабочих увольняют в массовом порядке. Только в промышленности за прошлый год сократили более 120 тысяч рабочих мест, — уточняет Зайнуллин. — Благосостояние государства и народа падает".
Концерн Volkswagen впервые за 88-летнюю историю закрыл завод — в Дрездене.
"Из-за дороговизны природных ресурсов многие компании предпочитают искать новую гавань для производственного цикла, выбирая в первую очередь США", — объясняет доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.
В частности, о планах открыть первый завод в Америке говорило руководство компании Audi.
© AP Photo / Markus SchreiberБашня доставки автомобилей на заводе Volkswagen в Вольфсбурге, Германия
Башня доставки автомобилей на заводе немецкого автопроизводителя Volkswagen в Вольфсбурге, Германия - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Башня доставки автомобилей на заводе Volkswagen в Вольфсбурге, Германия

Ворох проблем

Политикой Мерца недовольны 67% немцев.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
"Не сможем финансировать": в Германии предупредили о катастрофе
17 декабря 2025, 08:00
"Чтобы произошла ротация политических элит, необходимо разрушение блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Это не так просто сделать, потому что "Альтернатива для Германии" и другие партии не находятся в большинстве, не имеют такого веса", — говорит Андрей Бархота.
По мнению экономиста, продолжение политики милитаризации в сочетании с ростом издержек и конфронтации с прежними партнерами приведет к усугублению бюджетного кризиса и снижению доходов. А это, в свою очередь, замедлит и без того мизерный рост некогда главного экономического локомотива Европы.
© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине, Германия
Бундестаг в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине, Германия
 
В миреГерманияРоссияФридрих МерцЕвросоюз
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
