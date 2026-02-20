Суд приостановил иск о разделе имущества бизнесмена Галицкого

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы приостановил иск о разделе имущества экс-члена совета директоров Альфа-банка Александра Галицкого, пока не объявится правопреемник со стороны покончившей жизнь самоубийством Алии Галицкой, передает корреспондент РИА Новости.

Как пояснили РИА Новости в суде, производство может быть приостановлено на 6 месяцев, такой срок установлен законом для принятия наследства.