Суд приостановил иск о разделе имущества бизнесмена Галицкого - РИА Новости, 20.02.2026
12:47 20.02.2026
Суд приостановил иск о разделе имущества бизнесмена Галицкого
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
александр галицкий
игорь краснов
московский областной суд
альфа-банк
россия
происшествия, московская область (подмосковье), москва, александр галицкий, игорь краснов, московский областной суд, альфа-банк, россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Москва, Александр Галицкий, Игорь Краснов, Московский областной суд, Альфа-банк, Россия
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы приостановил иск о разделе имущества экс-члена совета директоров Альфа-банка Александра Галицкого, пока не объявится правопреемник со стороны покончившей жизнь самоубийством Алии Галицкой, передает корреспондент РИА Новости.
"Приостановить производство по иску для установления правопреемника", - огласила решение судья.
Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Источник рассказал о реакции Краснова на историю с арестом Галицкой
19 февраля, 08:44
Как пояснили РИА Новости в суде, производство может быть приостановлено на 6 месяцев, такой срок установлен законом для принятия наследства.
Истринский суд Подмосковья 6 февраля арестовал Алию Галицкую по подозрению в вымогательстве 150 миллионов долларов у Галицкого, после этого она покончила жизнь самоубийством в подмосковном изоляторе. Мособлсуд отменил постановление по мере пресечения уже после смерти Алии.
Судья, который вынес решение об аресте Галицкой, подал заявление об отставке после того, как эта история возмутила председателя Верховного суда России Игоря Краснова. Квалификационная коллегия судей Подмосковья рассмотрит его в пятницу.
Осенью Галицкая подала иск в Пресненский суд Москвы о разделе имущества с бывшим мужем Александром Галицким. Тогда же был наложен арест на квартиру и два машиноместа на Патриарших прудах, квартиру в клубном доме "Тургенев" на Сретенке, а также загородный коттедж в элитном поселке "Миллениум-парк" на Новорижском шоссе.
Галицкий был членом совета директоров Альфа-банка, однако в 2022 году вышел из его состава.
Инвестор Александр Галицкий - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Галицкий полгода не общался с бывшей женой Алией, рассказала адвокат
11 февраля, 06:14
 
