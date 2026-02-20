Филиппов еще поборется с Кардоной на ЧЕ, считает тренер

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российский ски-альпинист Никита Филиппов очень хорошо выступил на Олимпиаде в Италии и еще сможет побороться с олимпийским чемпионом из Испании Ориолем Кардоной за награды на предстоящих этапах Кубка мира и чемпионате Европы, заявил РИА Новости вице-президент Федерации альпинизма России, главный тренер сборной Павел Шабалин.

"Никита выступил очень хорошо, обогнал одного своего конкурента. К сожалению, с Ориолем сейчас тягаться очень сложно, но в перспективе еще поборемся с ним на трех этапах Кубка мира, чемпионате Европы весной. Посмотрим, как Никита выступит там", - сказал Шабалин.