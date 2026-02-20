https://ria.ru/20260220/filippov-2075746741.html
Филиппов еще поборется с Кардоной на ЧЕ, считает тренер
Филиппов еще поборется с Кардоной на ЧЕ, считает тренер
Российский ски-альпинист Никита Филиппов очень хорошо выступил на Олимпиаде в Италии и еще сможет побороться с олимпийским чемпионом из Испании Ориолем Кардоной РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Спорт, Италия, Россия, Испания, Никита Филиппов, Зимние Олимпийские игры 2026
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российский ски-альпинист Никита Филиппов очень хорошо выступил на Олимпиаде в Италии и еще сможет побороться с олимпийским чемпионом из Испании Ориолем Кардоной за награды на предстоящих этапах Кубка мира и чемпионате Европы, заявил РИА Новости вице-президент Федерации альпинизма России, главный тренер сборной Павел Шабалин.
В четверг Филиппов
завоевал серебряную награду на Олимпиаде в Италии
. Чемпионат Европы по ски-альпинизму пройдет с 4 по 8 марта в азербайджанском Шахдаге.
"Никита выступил очень хорошо, обогнал одного своего конкурента. К сожалению, с Ориолем сейчас тягаться очень сложно, но в перспективе еще поборемся с ним на трех этапах Кубка мира, чемпионате Европы весной. Посмотрим, как Никита выступит там", - сказал Шабалин.
Ски-альпинизм впервые представлен в программе Олимпиады, Филиппов является единственным представителем России
на Играх в этой дисциплине.