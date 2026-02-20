Рейтинг@Mail.ru
Филиппов еще поборется с Кардоной на ЧЕ, считает тренер - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:17 20.02.2026 (обновлено: 15:26 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/filippov-2075746741.html
Филиппов еще поборется с Кардоной на ЧЕ, считает тренер
Филиппов еще поборется с Кардоной на ЧЕ, считает тренер - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Филиппов еще поборется с Кардоной на ЧЕ, считает тренер
Российский ски-альпинист Никита Филиппов очень хорошо выступил на Олимпиаде в Италии и еще сможет побороться с олимпийским чемпионом из Испании Ориолем Кардоной РИА Новости Спорт, 20.02.2026
2026-02-20T13:17:00+03:00
2026-02-20T15:26:00+03:00
спорт
италия
россия
испания
никита филиппов
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075530232_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_cbe3c3d6e6e4d4777ed6df4d8ce648f2.jpg
https://ria.ru/20260219/filippov-ski-alpinist-vyigral-serebro-olimpiady-2075557590.html
италия
россия
испания
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075530232_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_dda16a8c4c5be445ceb4b357a2f0f5a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, италия, россия, испания, никита филиппов, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Италия, Россия, Испания, Никита Филиппов, Зимние Олимпийские игры 2026
Филиппов еще поборется с Кардоной на ЧЕ, считает тренер

Шабалин: Филиппов отлично выступил на Олимпиаде и еще поборется с Кардоной на ЧЕ

© AP Photo / Gabriele FacciottiРоссийский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Италии
Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Италии - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Gabriele Facciotti
Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Италии. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российский ски-альпинист Никита Филиппов очень хорошо выступил на Олимпиаде в Италии и еще сможет побороться с олимпийским чемпионом из Испании Ориолем Кардоной за награды на предстоящих этапах Кубка мира и чемпионате Европы, заявил РИА Новости вице-президент Федерации альпинизма России, главный тренер сборной Павел Шабалин.
В четверг Филиппов завоевал серебряную награду на Олимпиаде в Италии. Чемпионат Европы по ски-альпинизму пройдет с 4 по 8 марта в азербайджанском Шахдаге.
"Никита выступил очень хорошо, обогнал одного своего конкурента. К сожалению, с Ориолем сейчас тягаться очень сложно, но в перспективе еще поборемся с ним на трех этапах Кубка мира, чемпионате Европы весной. Посмотрим, как Никита выступит там", - сказал Шабалин.
Ски-альпинизм впервые представлен в программе Олимпиады, Филиппов является единственным представителем России на Играх в этой дисциплине.
Никита Филиппов на церемонии награждения - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Братан с гусарскими в кармане: русский парень добыл первую медаль Олимпиады
19 февраля, 18:46
 
СпортИталияРоссияИспанияНикита ФилипповЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Авангард
    Сибирь
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Адмирал
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Амур
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Северсталь
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Шанхайские Драконы
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Спартак Москва
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Финляндия
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    США
    Словакия
    6
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала