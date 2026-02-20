Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемым в растрате на курских фортификациях вынесут приговор - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/figuranty-2075799911.html
Обвиняемым в растрате на курских фортификациях вынесут приговор
Обвиняемым в растрате на курских фортификациях вынесут приговор - РИА Новости, 20.02.2026
Обвиняемым в растрате на курских фортификациях вынесут приговор
Фигурантов уголовного дела о растрате при строительстве фортификационных сооружений в Курской области – Владимира Лукина, Игоря Грабина, Дмитрия Спиридонова и... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T15:58:00+03:00
2026-02-20T15:58:00+03:00
происшествия
курская область
курск
владимир лукин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_9538ede87f695ff289ef66480786d304.jpg
https://ria.ru/20260204/fortifikatsii-2072277634.html
курская область
курск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_fb3942cea9017ac1fb63c4a1bd49abc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, курск, владимир лукин
Происшествия, Курская область, Курск, Владимир Лукин
Обвиняемым в растрате на курских фортификациях вынесут приговор

Обвиняемых по делу о растрате на курских фортификациях доставили в суд

© Fotolia / CorgarashuПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Fotolia / Corgarashu
Правосудие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 20 фев – РИА Новости. Фигурантов уголовного дела о растрате при строительстве фортификационных сооружений в Курской области – Владимира Лукина, Игоря Грабина, Дмитрия Спиридонова и Андрея Воловикова доставили в Ленинский суд Курска для вынесения им приговора, передает корреспондент РИА Новости из суда.
Курский суд рассматривает дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются бывший гендиректор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин, его заместитель Игорь Грабин, второй заместитель и бывший гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков. Как передавал корреспондент РИА Новости, в ходе судебных прений государственный обвинитель запрашивала всем четырем фигурантам наказание от 8,5 до 9,5 лет лишения свободы.
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Строивший курские фортификации подрядчик не признал вину в хищениях
4 февраля, 17:41
 
ПроисшествияКурская областьКурскВладимир Лукин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала