Обвиняемым в растрате на курских фортификациях вынесут приговор

КУРСК, 20 фев – РИА Новости. Фигурантов уголовного дела о растрате при строительстве фортификационных сооружений в Курской области – Владимира Лукина, Игоря Грабина, Дмитрия Спиридонова и Андрея Воловикова доставили в Ленинский суд Курска для вынесения им приговора, передает корреспондент РИА Новости из суда.