https://ria.ru/20260220/figuranty-2075799911.html
Обвиняемым в растрате на курских фортификациях вынесут приговор
Обвиняемым в растрате на курских фортификациях вынесут приговор - РИА Новости, 20.02.2026
Обвиняемым в растрате на курских фортификациях вынесут приговор
Фигурантов уголовного дела о растрате при строительстве фортификационных сооружений в Курской области – Владимира Лукина, Игоря Грабина, Дмитрия Спиридонова и... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T15:58:00+03:00
2026-02-20T15:58:00+03:00
2026-02-20T15:58:00+03:00
происшествия
курская область
курск
владимир лукин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_9538ede87f695ff289ef66480786d304.jpg
https://ria.ru/20260204/fortifikatsii-2072277634.html
курская область
курск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_fb3942cea9017ac1fb63c4a1bd49abc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, курск, владимир лукин
Происшествия, Курская область, Курск, Владимир Лукин
Обвиняемым в растрате на курских фортификациях вынесут приговор
Обвиняемых по делу о растрате на курских фортификациях доставили в суд