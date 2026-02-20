Рейтинг@Mail.ru
Федерация фигурного катания поддержала Петросян
Фигурное катание
Фигурное катание
 
07:37 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/federatsiya-2075658160.html
Федерация фигурного катания поддержала Петросян
Федерация фигурного катания поддержала Петросян - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Федерация фигурного катания поддержала Петросян
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) выразила поддержку Аделии Петросян после ее выступления на Олимпийских играх в Италии.
2026-02-20T07:37:00+03:00
2026-02-20T07:37:00+03:00
фигурное катание
спорт
аделия петросян
федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр)
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074781248_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_5d7849de0774460742caf5bb18a47688.jpg
https://ria.ru/20260220/petrosyan--2075640581.html
фигурное катание, аделия петросян, федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр), зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Аделия Петросян, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР), Зимние Олимпийские игры 2026
Федерация фигурного катания поддержала Петросян

ФФККР поддержала Петросян после выступления на Олимпиаде

Российская фигуристка Аделия Петросян на тренировке перед соревнованиями по фигурному катанию Олимпийских игр 2026
Российская фигуристка Аделия Петросян на тренировке перед соревнованиями по фигурному катанию Олимпийских игр 2026 - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) выразила поддержку Аделии Петросян после ее выступления на Олимпийских играх в Италии.
Петросян в четверг исполнила произвольную программу на Олимпийских играх в Италии, набрав 141,64 балла. Суммарно фигуристка заработала 214,53 балла и заняла итоговое шестое место. Петросян в произвольном прокате недокрутила тулуп в четыре оборота - единственный прыжок ультра-си в ее программе - и упала при приземлении. С остальными элементами российская фигуристка справилась. Вращения и дорожка шагов были оценены четвертым, наивысшим уровнем сложности.
"Аделия Петросян, яркая звездочка! Сделала невозможное - заставила весь мир аплодировать твоему таланту. Столько смелости, красоты и благородства в каждом движении. Ты настоящий боец. Спасибо за то, что подарила нам эти невероятные эмоции", - говорится в Telegram-канале ФФККР.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Петросян билась за медаль Игр: против судей не пошла даже Тарасова
01:43
 
Фигурное катание, Спорт, Аделия Петросян, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР), Зимние Олимпийские игры 2026
 
