Федерация фигурного катания поддержала Петросян

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) выразила поддержку Аделии Петросян после ее выступления на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 20.02.2026
