Федерация фигурного катания поддержала Петросян

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) выразила поддержку Аделии Петросян после ее выступления на Олимпийских играх в Италии.

"Аделия Петросян, яркая звездочка! Сделала невозможное - заставила весь мир аплодировать твоему таланту. Столько смелости, красоты и благородства в каждом движении. Ты настоящий боец. Спасибо за то, что подарила нам эти невероятные эмоции", - говорится в Telegram-канале ФФККР.