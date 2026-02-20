Рейтинг@Mail.ru
Балицкий назвал удар ВСУ по школе в Энергодаре актом варварством
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:15 20.02.2026 (обновлено: 17:22 20.02.2026)
Балицкий назвал удар ВСУ по школе в Энергодаре актом варварством
Балицкий назвал удар ВСУ по школе в Энергодаре актом варварством - РИА Новости, 20.02.2026
Балицкий назвал удар ВСУ по школе в Энергодаре актом варварством
Удар ВСУ по территории школы города-спутника Запорожской АЭС Энергодара является актом откровенного варварства, заявил губернатор Запорожской области Евгений... РИА Новости, 20.02.2026
Балицкий назвал удар ВСУ по школе в Энергодаре актом варварством

Балицкий: удар ВСУ по школе в Энергодаре является актом откровенного варварства

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Удар ВСУ по территории школы города-спутника Запорожской АЭС Энергодара является актом откровенного варварства, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«
"Очередная провокация киевского режима в отношении гражданской инфраструктуры Энергодара стала очередной демонстрацией полного отсутствия у противника не только здравого смысла, но и каких-либо моральных ориентиров. Удар по территории городской школы – это акт откровенного варварства. Для них действительно нет ничего святого: они бьют по жилым кварталам, по больницам и учебным заведениям, в том числе вблизи ядерного объекта", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
