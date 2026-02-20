https://ria.ru/20260220/energodar-2075819568.html
Балицкий назвал удар ВСУ по школе в Энергодаре актом варварством
Балицкий назвал удар ВСУ по школе в Энергодаре актом варварством - РИА Новости, 20.02.2026
Балицкий назвал удар ВСУ по школе в Энергодаре актом варварством
Удар ВСУ по территории школы города-спутника Запорожской АЭС Энергодара является актом откровенного варварства, заявил губернатор Запорожской области Евгений... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T17:15:00+03:00
2026-02-20T17:15:00+03:00
2026-02-20T17:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская область
евгений балицкий
энергодар
запорожская аэс
запорожская область
энергодар
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916906945_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_99996ac8ec7e2a1ae5cb05546616fd05.jpg
Балицкий назвал удар ВСУ по школе в Энергодаре актом варварством
Балицкий: удар ВСУ по школе в Энергодаре является актом откровенного варварства