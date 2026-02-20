https://ria.ru/20260220/energodar-2075818257.html
В Энергодаре начали поэтапное подключение электроэнергии
В Энергодаре начали поэтапное подключение электроэнергии - РИА Новости, 20.02.2026
В Энергодаре начали поэтапное подключение электроэнергии
Поэтапное подключение электроэнергии, нарушенное обстрелом ВСУ, начали в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, ремонтные работы завершены, сообщил глава... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T17:10:00+03:00
2026-02-20T17:10:00+03:00
2026-02-20T17:10:00+03:00
в мире
запорожская область
энергодар
евгений балицкий
вооруженные силы украины
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846077900_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_09c58060e689f55c45cf5323f710aa31.jpg
https://ria.ru/20260220/zaes-2075760761.html
запорожская область
энергодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851856280_0:0:2890:2167_1920x0_80_0_0_36821e342189b50cf897725b5649d937.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, энергодар, евгений балицкий, вооруженные силы украины, запорожская аэс
В мире, Запорожская область, Энергодар, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
В Энергодаре начали поэтапное подключение электроэнергии
В Энергодаре начали поэтапное подключение электроэнергии после обстрела ВСУ