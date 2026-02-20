Рейтинг@Mail.ru
В Энергодаре начали поэтапное подключение электроэнергии
17:10 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/energodar-2075818257.html
В Энергодаре начали поэтапное подключение электроэнергии
В Энергодаре начали поэтапное подключение электроэнергии - РИА Новости, 20.02.2026
В Энергодаре начали поэтапное подключение электроэнергии
Поэтапное подключение электроэнергии, нарушенное обстрелом ВСУ, начали в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, ремонтные работы завершены, сообщил глава... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T17:10:00+03:00
2026-02-20T17:10:00+03:00
в мире
запорожская область
энергодар
евгений балицкий
вооруженные силы украины
запорожская аэс
запорожская область
энергодар
в мире, запорожская область, энергодар, евгений балицкий, вооруженные силы украины, запорожская аэс
В мире, Запорожская область, Энергодар, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
В Энергодаре начали поэтапное подключение электроэнергии

В Энергодаре начали поэтапное подключение электроэнергии после обстрела ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Поэтапное подключение электроэнергии, нарушенное обстрелом ВСУ, начали в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, ремонтные работы завершены, сообщил глава города Максим Пухов.
Значительная часть северо-запада Запорожской области, включая Энергодар, была обесточена из-за массированной атаки ВСУ, сообщал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Ремонтно-восстановительные работы завершены. Энергетики приступают к поэтапному подключению потребителей Энергодара, которые на текущий момент оставались без электричества", - написал Пухов в своем Telegram-канале.
