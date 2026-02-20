Рейтинг@Mail.ru
Минэнерго России поставило задачи на 2026 год
23:32 20.02.2026 (обновлено: 23:33 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/ekonomika-2075899945.html
Минэнерго России поставило задачи на 2026 год
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
снг
евразийский экономический союз
россия
экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), снг, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), СНГ, Евразийский экономический союз
Минэнерго России поставило задачи на 2026 год

Минэнерго планирует реализовать программу социальной газификации в 2026 году

© Министерство энергетики Российской ФедерацииМинистерство энергетики Российской Федерации
Министерство энергетики Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Министерство энергетики Российской Федерации
Министерство энергетики Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Минэнерго РФ поставило перед собой задачи на 2026 год, в числе которых реализация программы социальной газификации, укрепление энергетической дипломатии и сотрудничества с другими странами, актуализация программы развития угольной отрасли до 2050 года, говорится в сообщении министерства.
"Задачи Минэнерго России на 2026 год включают обеспечение устойчивого развития энергетического комплекса, дальнейшее повышение экспортного потенциала отрасли, развитие цифровых и инновационных технологий, подготовку квалифицированных кадров, а также реализацию социальных и образовательных инициатив", - сообщило министерство.
В презентации к сообщению уточняется, что среди задач - обеспечение в рамках программы социальной газификации населения подключения к газу не менее чем 1,6 миллиона домовладений к 2030 году и не менее чем 3 миллиона к 2036 году, а также совершенствование законодательства для ускоренного развития газификации и догазификации.
Также министерство собирается в этом году развивать рынок газомоторного топлива, продолжить следить за обеспечением внутреннего рынка автомобильным топливом и ценами на него. Помимо этого, в фокусе будет обеспечение инфраструктурного развития объектов трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов и мониторинг качества нефти в системе нефтепроводов.
Также планируется переводить госуслуги в электронную форму, замещать иностранное ПО в ИТ-ландшафте предприятий ТЭК.
Отдельно Минэнерго займется вопросами углубления энергетического сотрудничества в рамках СНГ, ЕАЭС и Союзного государства, укрепления энергетической дипломатии России и развития международных партнерств.
Среди планов Минэнерго в угольной отрасли - разработка и утверждение проекта распоряжения правительства об актуализации программы развития угольной промышленности до 2050 года; реализация мероприятий программы структурного развития и повышения эффективности угольной отрасли до 2030 года; реализация мероприятий по реструктуризации угольной промышленности, в том числе переселения граждан из домов, расположенных около ликвидированных шахт.
Также в угольной отрасли планируется содействовать в решении проблем угольных регионов, в том числе моногородов, и совершенствовать биржевые механизмы реализации угольной продукции.
Газораспределительная станция в селе Каюки Спасского района Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Газ до границ земельных участков подведен уже к 1,47 млн домов в России
Экономика Россия Министерство энергетики РФ (Минэнерго России) СНГ Евразийский экономический союз
 
 
