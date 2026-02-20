Минэнерго России поставило задачи на 2026 год

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Минэнерго РФ поставило перед собой задачи на 2026 год, в числе которых реализация программы социальной газификации, укрепление энергетической дипломатии и сотрудничества с другими странами, актуализация программы развития угольной отрасли до 2050 года, говорится в сообщении министерства.

"Задачи Минэнерго России на 2026 год включают обеспечение устойчивого развития энергетического комплекса, дальнейшее повышение экспортного потенциала отрасли, развитие цифровых и инновационных технологий, подготовку квалифицированных кадров, а также реализацию социальных и образовательных инициатив", - сообщило министерство.

В презентации к сообщению уточняется, что среди задач - обеспечение в рамках программы социальной газификации населения подключения к газу не менее чем 1,6 миллиона домовладений к 2030 году и не менее чем 3 миллиона к 2036 году, а также совершенствование законодательства для ускоренного развития газификации и догазификации.

Также министерство собирается в этом году развивать рынок газомоторного топлива, продолжить следить за обеспечением внутреннего рынка автомобильным топливом и ценами на него. Помимо этого, в фокусе будет обеспечение инфраструктурного развития объектов трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов и мониторинг качества нефти в системе нефтепроводов.

Также планируется переводить госуслуги в электронную форму, замещать иностранное ПО в ИТ-ландшафте предприятий ТЭК.

Отдельно Минэнерго займется вопросами углубления энергетического сотрудничества в рамках СНГ ЕАЭС и Союзного государства, укрепления энергетической дипломатии России и развития международных партнерств.

Среди планов Минэнерго в угольной отрасли - разработка и утверждение проекта распоряжения правительства об актуализации программы развития угольной промышленности до 2050 года; реализация мероприятий программы структурного развития и повышения эффективности угольной отрасли до 2030 года; реализация мероприятий по реструктуризации угольной промышленности, в том числе переселения граждан из домов, расположенных около ликвидированных шахт.