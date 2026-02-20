Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге в общежитии нашли тело студента - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:32 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/ekaterinburg-2075878153.html
В Екатеринбурге в общежитии нашли тело студента
В Екатеринбурге в общежитии нашли тело студента - РИА Новости, 20.02.2026
В Екатеринбурге в общежитии нашли тело студента
Тело студента нашли в общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге, смерть молодого человека наступила из-за заболевания с сердцем,... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T20:32:00+03:00
2026-02-20T20:32:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
уральский федеральный университет
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151713/52/1517135255_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_77a55b58d0204ea1a496a18c95a9898c.jpg
https://ria.ru/20260204/ekaterinburg-2072100593.html
екатеринбург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151713/52/1517135255_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_d761d1b21cce99a9020846996f5fef14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, россия, уральский федеральный университет, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Уральский федеральный университет, Следственный комитет России (СК РФ)
В Екатеринбурге в общежитии нашли тело студента

В общежитии Уральского федерального университета нашли тело студента

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Тело студента нашли в общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге, смерть молодого человека наступила из-за заболевания с сердцем, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Согласно заключению медиков, смерть молодого человека, чье тело было обнаружено в одном из университетских общежитий, наступила в результате заболевания сердечно-сосудистой системы. Версия о добровольном уходе из жизни, ранее заявленная в СМИ и различных пабликах, не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе отметили, что Уральский гуманитарный институт УрФУ оказывает семье необходимую помощь и поддержку.
"Мы скорбим о случившейся трагедии и еще раз выражаем соболезнования семье нашего студента", - добавили в вузе.
В региональном управлении СК РФ не комментируют данную тему.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В екатеринбургской школе нашли тело учительницы
4 февраля, 09:36
 
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияУральский федеральный университетСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала