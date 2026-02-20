В Екатеринбурге в общежитии нашли тело студента

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Тело студента нашли в общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге, смерть молодого человека наступила из-за заболевания с сердцем, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

"Согласно заключению медиков, смерть молодого человека, чье тело было обнаружено в одном из университетских общежитий, наступила в результате заболевания сердечно-сосудистой системы. Версия о добровольном уходе из жизни, ранее заявленная в СМИ и различных пабликах, не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что Уральский гуманитарный институт УрФУ оказывает семье необходимую помощь и поддержку.

"Мы скорбим о случившейся трагедии и еще раз выражаем соболезнования семье нашего студента", - добавили в вузе.