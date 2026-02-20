https://ria.ru/20260220/ekaterinburg-2075878153.html
В Екатеринбурге в общежитии нашли тело студента
В Екатеринбурге в общежитии нашли тело студента - РИА Новости, 20.02.2026
В Екатеринбурге в общежитии нашли тело студента
Тело студента нашли в общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге, смерть молодого человека наступила из-за заболевания с сердцем,... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T20:32:00+03:00
2026-02-20T20:32:00+03:00
2026-02-20T20:32:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
уральский федеральный университет
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151713/52/1517135255_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_77a55b58d0204ea1a496a18c95a9898c.jpg
https://ria.ru/20260204/ekaterinburg-2072100593.html
екатеринбург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151713/52/1517135255_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_d761d1b21cce99a9020846996f5fef14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, россия, уральский федеральный университет, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Уральский федеральный университет, Следственный комитет России (СК РФ)
В Екатеринбурге в общежитии нашли тело студента
В общежитии Уральского федерального университета нашли тело студента
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Тело студента нашли в общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге, смерть молодого человека наступила из-за заболевания с сердцем, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Согласно заключению медиков, смерть молодого человека, чье тело было обнаружено в одном из университетских общежитий, наступила в результате заболевания сердечно-сосудистой системы. Версия о добровольном уходе из жизни, ранее заявленная в СМИ и различных пабликах, не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе отметили, что Уральский гуманитарный институт УрФУ
оказывает семье необходимую помощь и поддержку.
"Мы скорбим о случившейся трагедии и еще раз выражаем соболезнования семье нашего студента", - добавили в вузе.
В региональном управлении СК РФ
не комментируют данную тему.