Джакомель рассказал о чувствах при сходе с масс-старта на Олимпиаде
Джакомель рассказал о чувствах при сходе с масс-старта на Олимпиаде
2026-02-20T21:23:00+03:00
2026-02-20T21:23:00+03:00
2026-02-20T21:25:00+03:00
биатлон
спорт
зимние олимпийские игры 2026
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель опубликовал фотографию из больницы и рассказал, что во время схода с дистанции во время масс-старта на домашней Олимпиаде он испытывал худшие ощущения в жизни.
Джакомель лидировал после второго огневого рубежа, но в течение километра после стрельбища откатился до конца первой десятки. По ходу гонки он указал тренерам в район грудной клетки, после чего сошел с дистанции.
"Я в порядке - если вообще уместно говорить, что я в порядке, когда мне пришлось сойти с дистанции, лидируя в олимпийской гонке. Сразу после второй стрельбы лежа мой организм по какой-то причине перестал нормально функционировать: мне стало очень тяжело дышать и двигаться, поэтому я был вынужден остановиться. Это худшее ощущение, которое я когда-либо испытывал в своей жизни. Я попытался ехать максимально медленно на первом отрезке третьего круга, но тело больше не позволяло продолжать гонку", - написал Джакомель в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
"Сейчас в голове много всего - злость, разочарование. Это очень тяжело. Останавливаться было крайне сложно, но сегодня я ничего не мог сделать со своим телом. Совсем не такими я представлял себе эти Игры, но я никогда не сдаюсь. Четыре года пролетят быстро, и я попробую снова - во Франции. В ближайшие дни пройду медицинские обследования, чтобы понять, что сегодня пошло не так. Я буду держать вас в курсе. Спасибо за огромную поддержку", - добавил спортсмен.
Джакомелю 25 лет. На Играх 2026 года итальянец завоевал серебро в смешанной эстафете.