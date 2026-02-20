Джакомель рассказал о чувствах при сходе с масс-старта на Олимпиаде

"Я в порядке - если вообще уместно говорить, что я в порядке, когда мне пришлось сойти с дистанции, лидируя в олимпийской гонке. Сразу после второй стрельбы лежа мой организм по какой-то причине перестал нормально функционировать: мне стало очень тяжело дышать и двигаться, поэтому я был вынужден остановиться. Это худшее ощущение, которое я когда-либо испытывал в своей жизни. Я попытался ехать максимально медленно на первом отрезке третьего круга, но тело больше не позволяло продолжать гонку", - написал Джакомель в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

"Сейчас в голове много всего - злость, разочарование. Это очень тяжело. Останавливаться было крайне сложно, но сегодня я ничего не мог сделать со своим телом. Совсем не такими я представлял себе эти Игры, но я никогда не сдаюсь. Четыре года пролетят быстро, и я попробую снова - во Франции. В ближайшие дни пройду медицинские обследования, чтобы понять, что сегодня пошло не так. Я буду держать вас в курсе. Спасибо за огромную поддержку", - добавил спортсмен.