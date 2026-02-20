Рейтинг@Mail.ru
Итальянский биатлонист не смог завершить масс-старт на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
16:54 20.02.2026
Итальянский биатлонист не смог завершить масс-старт на Олимпиаде
Итальянский биатлонист не смог завершить масс-старт на Олимпиаде
Итальянский биатлонист не смог завершить масс-старт на Олимпиаде

Джакомель сошел по ходу масс-старта на Олимпиаде из-за проблем со здоровьем

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкБиатлон
Биатлон - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Биатлон. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель не смог завершить гонку с общего старта на зимних Олимпийских играх в Италии.
Джакомель лидировал после второго огневого рубежа, но в течение километра после стрельбища откатился до конца первой десятки. По ходу гонки он указал тренерам в район грудной клетки, после чего сошел с дистанции.
Джакомелю 25 лет. На Играх 2026 года итальянец завоевал серебро в смешанной эстафете.
Олимпийские кольца в Италии - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
СМИ: немецкие биатлонистки отравились бургерами на Олимпиаде
16 февраля, 11:48
 
