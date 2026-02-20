https://ria.ru/20260220/dzhakomel-2075813071.html
Итальянский биатлонист не смог завершить масс-старт на Олимпиаде
Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель не смог завершить гонку с общего старта на зимних Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Джакомель сошел по ходу масс-старта на Олимпиаде из-за проблем со здоровьем