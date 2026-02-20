В Белгородской области два человека погибли при атаке дронов

БЕЛГОРОД, 20 фев - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, еще трое получили ранения в результате атаки дронов ВСУ на автомобиль на территории предприятия в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Двоих мужчин с минно-взрывными травмами и различными слепыми осколочными ранениями бригада скорой транспортирует в Валуйскую ЦРБ. Третьему пострадавшему с баротравмой и слепыми осколочными ранениями лица и плеча оказывают помощь в Волоконовской ЦРБ. После оказания помощи он будет переведён в Валуйскую ЦРБ", - добавил глава региона.