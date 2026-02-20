Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области два человека погибли при атаке дронов
18:08 20.02.2026 (обновлено: 18:12 20.02.2026)
В Белгородской области два человека погибли при атаке дронов
В Белгородской области два человека погибли при атаке дронов
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгородской области два человека погибли при атаке дронов

В Белгородской области два человека погибли, трое ранены при атаке дронов

БЕЛГОРОД, 20 фев - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, еще трое получили ранения в результате атаки дронов ВСУ на автомобиль на территории предприятия в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"ВСУ нанесли очередной удар по Шебекинскому округу. Погибли два мирных жителя, еще трое получили ранения. В Максимовском сельском поселении два дрона атаковали автомобиль на территории предприятия. От полученных ранений двое мужчин скончались на месте", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибших.
"Двоих мужчин с минно-взрывными травмами и различными слепыми осколочными ранениями бригада скорой транспортирует в Валуйскую ЦРБ. Третьему пострадавшему с баротравмой и слепыми осколочными ранениями лица и плеча оказывают помощь в Волоконовской ЦРБ. После оказания помощи он будет переведён в Валуйскую ЦРБ", - добавил глава региона.
