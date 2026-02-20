Верховный суд истребовал дело о передаче Домодедово государству

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Верховный суд России, который изучает кассационную жалобу бывшего бенефициара "Домодедово" Дмитрия Каменщика на судебные акты арбитражных судов трех инстанций о передаче по иску Генпрокуратуры аэропорта в собственность государства, истребовал дело из суда первой инстанции, говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости.