Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд истребовал дело о передаче Домодедово государству - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:04 20.02.2026 (обновлено: 12:06 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/domodedovo-2075719609.html
Верховный суд истребовал дело о передаче Домодедово государству
Верховный суд истребовал дело о передаче Домодедово государству - РИА Новости, 20.02.2026
Верховный суд истребовал дело о передаче Домодедово государству
Верховный суд России, который изучает кассационную жалобу бывшего бенефициара "Домодедово" Дмитрия Каменщика на судебные акты арбитражных судов трех инстанций о РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T12:04:00+03:00
2026-02-20T12:06:00+03:00
россия
домодедово (аэропорт)
владимир попов
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068764507_0:0:3184:1790_1920x0_80_0_0_f723412f24f38c2b9dd67e00bfb62974.jpg
https://ria.ru/20260203/kamenschik-2072012835.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068764507_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6d1bcaffff2772e7605d42ed8c63984a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, домодедово (аэропорт), владимир попов, вооруженные силы рф
Россия, Домодедово (аэропорт), Владимир Попов, Вооруженные силы РФ
Верховный суд истребовал дело о передаче Домодедово государству

РИА Новости: Верховный суд истребовал дело о передаче Домодедово государству

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТерминал аэропорта Домодедово
Терминал аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Терминал аэропорта Домодедово. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Верховный суд России, который изучает кассационную жалобу бывшего бенефициара "Домодедово" Дмитрия Каменщика на судебные акты арбитражных судов трех инстанций о передаче по иску Генпрокуратуры аэропорта в собственность государства, истребовал дело из суда первой инстанции, говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости.
В них уточняется, что соответствующее обращение было направлено 19 февраля судьей ВС РФ Владимиром Поповым.
Дмитрий Каменщик - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Юрист "Домодедово Карго" рассказал, что Каменщик выводил деньги за рубеж
3 февраля, 17:59
 
РоссияДомодедово (аэропорт)Владимир ПоповВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала