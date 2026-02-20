https://ria.ru/20260220/deputat-2075849024.html
В ЕС рассказали о третьем раунде диалога с российскими депутатами
В ЕС рассказали о третьем раунде диалога с российскими депутатами - РИА Новости, 20.02.2026
В ЕС рассказали о третьем раунде диалога с российскими депутатами
Третий раунд диалога между евродепутатами и российскими депутатами в режиме ВКС ожидается на следующей неделе, заявил РИА Новости евродепутат из Люксембурга... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T18:32:00+03:00
2026-02-20T18:32:00+03:00
2026-02-20T18:42:00+03:00
россия
в мире
люксембург (округ)
украина
фернан картайзер
леонид слуцкий (политик)
евросоюз
воздушно-космические силы россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_78aa75f2cbdad26007919ce57f0f3f53.jpg
https://ria.ru/20260211/ukraina-2073729382.html
россия
люксембург (округ)
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_bb599bf7e711680852afd73213c9e099.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, люксембург (округ), украина, фернан картайзер, леонид слуцкий (политик), евросоюз, воздушно-космические силы россии, госдума рф
Россия, В мире, Люксембург (округ), Украина, Фернан Картайзер, Леонид Слуцкий (политик), Евросоюз, Воздушно-космические силы России, Госдума РФ
В ЕС рассказали о третьем раунде диалога с российскими депутатами
РИА Новости: на следующей неделе ожидается раунд диалога депутатов ЕС и РФ