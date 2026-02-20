Рейтинг@Mail.ru
В ЕС рассказали о третьем раунде диалога с российскими депутатами - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:32 20.02.2026 (обновлено: 18:42 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/deputat-2075849024.html
В ЕС рассказали о третьем раунде диалога с российскими депутатами
В ЕС рассказали о третьем раунде диалога с российскими депутатами - РИА Новости, 20.02.2026
В ЕС рассказали о третьем раунде диалога с российскими депутатами
Третий раунд диалога между евродепутатами и российскими депутатами в режиме ВКС ожидается на следующей неделе, заявил РИА Новости евродепутат из Люксембурга... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T18:32:00+03:00
2026-02-20T18:42:00+03:00
россия
в мире
люксембург (округ)
украина
фернан картайзер
леонид слуцкий (политик)
евросоюз
воздушно-космические силы россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_78aa75f2cbdad26007919ce57f0f3f53.jpg
https://ria.ru/20260211/ukraina-2073729382.html
россия
люксембург (округ)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_bb599bf7e711680852afd73213c9e099.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, люксембург (округ), украина, фернан картайзер, леонид слуцкий (политик), евросоюз, воздушно-космические силы россии, госдума рф
Россия, В мире, Люксембург (округ), Украина, Фернан Картайзер, Леонид Слуцкий (политик), Евросоюз, Воздушно-космические силы России, Госдума РФ
В ЕС рассказали о третьем раунде диалога с российскими депутатами

РИА Новости: на следующей неделе ожидается раунд диалога депутатов ЕС и РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 20 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Третий раунд диалога между евродепутатами и российскими депутатами в режиме ВКС ожидается на следующей неделе, заявил РИА Новости евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер.
"Третий диалог между примерно десятью евродепутатами и представителями Госдумы во главе с председателем комитета по международным делам Леонидом Слуцким состоится на следующей неделе в онлайн-формате", - сказал он.
Картайзер добавил, что точная дата и имена участвующих евродепутатов не могут быть обнародованы во избежание возможного давления.
Два предыдущих диалога состоялись в октябре и декабре 2025 года. Тогда обсуждались конфликт на Украине и восстановление взаимодействия России со странами Европы.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
"Она рухнет": евродепутат сделал тяжелое признание о помощи Украине
11 февраля, 17:58
 
РоссияВ миреЛюксембург (округ)УкраинаФернан КартайзерЛеонид Слуцкий (политик)ЕвросоюзВоздушно-космические силы РоссииГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала