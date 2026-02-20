Рейсы из Сочи, Москвы и Петербурга задерживаются на прилет в Саратове

САРАТОВ, 20 фев - РИА Новости. Три рейса из Сочи, Москвы и Санкт-Петербурга задерживаются на прилет в аэропорту Саратова, следует из данных онлайн-табло авиагавани.
Время прилета борта из Сочи перенесено с 16.50 на 20.45 (время московское). Ожидается, что рейс из Москвы вместо 19.35 прибудет в 21.40. Время прилета воздушного судна из Петербурга в аэропорт "Гагарин" перенесено с 20.05 на 21.55.
Задержка перечисленных рейсов на вылет ожидается от двух до четырех часов.
В пресс-службе аэропорта "Гагарин" РИА Новости пояснили, что задержки связаны с погодными условиями в столице. "В настоящее время в аэропорту "Гагарин" есть небольшие задержки рейсов на прилет и на вылет в связи со сложными метеоусловиями в московском регионе. С пассажирами в аэропорту работают сотрудники аэропорта "Гагарин" и представители авиакомпаний в соответствии с действующими федеральными авиационными правилами", - отметили в авиагавани.