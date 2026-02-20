Рейсы из Сочи, Москвы и Петербурга задерживаются на прилет в Саратове

В пресс-службе аэропорта "Гагарин" РИА Новости пояснили, что задержки связаны с погодными условиями в столице. "В настоящее время в аэропорту "Гагарин" есть небольшие задержки рейсов на прилет и на вылет в связи со сложными метеоусловиями в московском регионе. С пассажирами в аэропорту работают сотрудники аэропорта "Гагарин" и представители авиакомпаний в соответствии с действующими федеральными авиационными правилами", - отметили в авиагавани.