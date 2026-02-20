"Что за глупости": Чайковская не поверила в слова Петросян о стыде

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская заявила РИА Новости, что не верит в то, что российская фигуристка Аделия Петросян после выступления на Олимпиаде могла сказать, что ей стыдно за свой прокат на Играх в Италии, она является великолепной спортсменкой.

"Что за глупости? Это ваши ребятки пишут, как всегда. Вряд ли Аделия стала бы сама такое говорить, я не верю. У нас замечательные спортсмены, которые знают, что говорить и как себя чувствовать. Она великолепная спортсменка, очень вдумчивая, умелая, талантливая. Я не комментирую эти слова – какая-то глупость", - сказала Чайковская.