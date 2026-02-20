https://ria.ru/20260220/chajkovskaja-2075759165.html
"Что за глупости": Чайковская не поверила в слова Петросян о стыде
Чайковская назвала глупостью слова Петросян о стыде за выступление на ОИ
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская заявила РИА Новости, что не верит в то, что российская фигуристка Аделия Петросян после выступления на Олимпиаде могла сказать, что ей стыдно за свой прокат на Играх в Италии, она является великолепной спортсменкой.
Петросян
в пятницу заняла шестое место на Олимпийских играх. Спортсменка в произвольном прокате недокрутила тулуп в четыре оборота - единственный прыжок ультра-си в ее программе - и упала при приземлении. После проката Петросян сказала журналистам, что испытывает чувство стыда за свое выступление.
"Что за глупости? Это ваши ребятки пишут, как всегда. Вряд ли Аделия стала бы сама такое говорить, я не верю. У нас замечательные спортсмены, которые знают, что говорить и как себя чувствовать. Она великолепная спортсменка, очень вдумчивая, умелая, талантливая. Я не комментирую эти слова – какая-то глупость", - сказала Чайковская.