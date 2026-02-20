Рейтинг@Mail.ru
"Что за глупости": Чайковская не поверила в слова Петросян о стыде - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
13:59 20.02.2026 (обновлено: 14:48 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/chajkovskaja-2075759165.html
"Что за глупости": Чайковская не поверила в слова Петросян о стыде
"Что за глупости": Чайковская не поверила в слова Петросян о стыде - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
"Что за глупости": Чайковская не поверила в слова Петросян о стыде
Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская заявила РИА Новости, что не верит в то, что российская фигуристка Аделия Петросян после... РИА Новости Спорт, 20.02.2026
2026-02-20T13:59:00+03:00
2026-02-20T14:48:00+03:00
фигурное катание
спорт
россия
италия
аделия петросян
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075636785_0:125:3418:2048_1920x0_80_0_0_3a3fbc787e5ccccf22db7de3e53393f7.jpg
https://ria.ru/20260220/figurist-2075723832.html
россия
италия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075636785_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_7eb95602faa192043c732546dfbb5474.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, италия, аделия петросян, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Россия, Италия, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026
"Что за глупости": Чайковская не поверила в слова Петросян о стыде

Чайковская назвала глупостью слова Петросян о стыде за выступление на ОИ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАделия Петросян
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Аделия Петросян
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская заявила РИА Новости, что не верит в то, что российская фигуристка Аделия Петросян после выступления на Олимпиаде могла сказать, что ей стыдно за свой прокат на Играх в Италии, она является великолепной спортсменкой.
Петросян в пятницу заняла шестое место на Олимпийских играх. Спортсменка в произвольном прокате недокрутила тулуп в четыре оборота - единственный прыжок ультра-си в ее программе - и упала при приземлении. После проката Петросян сказала журналистам, что испытывает чувство стыда за свое выступление.
"Что за глупости? Это ваши ребятки пишут, как всегда. Вряд ли Аделия стала бы сама такое говорить, я не верю. У нас замечательные спортсмены, которые знают, что говорить и как себя чувствовать. Она великолепная спортсменка, очень вдумчивая, умелая, талантливая. Я не комментирую эти слова – какая-то глупость", - сказала Чайковская.
Петр Гуменник и Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Петросян и Гуменник сохранили достоинство России, заявил Васильев
Вчера, 12:21
 
Фигурное катаниеСпортРоссияИталияАделия ПетросянЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Авангард
    Сибирь
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Адмирал
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Амур
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Северсталь
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Шанхайские Драконы
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Спартак Москва
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Финляндия
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    США
    Словакия
    6
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала