В России ужесточат требования к букмекерам и тотализаторам - РИА Новости, 20.02.2026
23:14 20.02.2026
В России ужесточат требования к букмекерам и тотализаторам
В России ужесточат требования к букмекерам и тотализаторам - РИА Новости, 20.02.2026
В России ужесточат требования к букмекерам и тотализаторам
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий с 1 сентября 2026 года требования к букмекерским конторам и тотализаторам в целях борьбы с... РИА Новости, 20.02.2026
2026
В России ужесточат требования к букмекерам и тотализаторам

В России с сентября ужесточат требования к букмекерам и тотализаторам

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий с 1 сентября 2026 года требования к букмекерским конторам и тотализаторам в целях борьбы с игроманией, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Как подчеркивалось в сопроводительных документах, игромания - социальная проблема, которая влечет негативные последствия как для участников азартных игр, так и для их близких. Граждане используют для азартных игр свободные деньги, которые могли бы, например, инвестировать, однако низкий уровень финансовой грамотности не позволяет сделать выбор в пользу инвестиций.
Новый закон обязывает букмекерские конторы и тотализаторы размещать на своих сайтах, используемых для приема интерактивных ставок, информацию о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх. При этом они обязаны обеспечить посетителям сайта доступ к информации о финансовых услугах по инвестированию свободных средств для их сохранения и получения дополнительного дохода.
Информация о рисках и последствиях азартных игр должна размещаться и при входе в букмекерскую контору или тотализатор либо в их пункты приема ставок в доступном для посетителей месте. Там же должен будет размещаться QR-код, позволяющий перейти на сайт с информацией о финансовых услугах по инвестированию.
Кроме того, реклама основанных на риске азартных игр и пари должна будет содержать предупреждение о том, что участие в таких играх может привести к зависимости.
В радиопрограммах продолжительность такого предупреждения в рекламе должна составлять не менее трех секунд, в телепрограммах - не менее пяти секунд. Такому предупреждению, согласно закону, должно быть отведено не менее 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами, - не менее 7% рекламной площади.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
