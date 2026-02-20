Эндрю могут исключить из числа наследников британского престола

ЛОНДОН, 20 фев - РИА Новости. Власти Великобритании рассмотрят возможность принятия закона, исключающего брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, попавшего под следствие из-за связей с Джеффри Эпштейном, из числа наследников престола, передает телеканал Власти Великобритании рассмотрят возможность принятия закона, исключающего брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, попавшего под следствие из-за связей с Джеффри Эпштейном, из числа наследников престола, передает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Согласно действующему в Британии закону о наследовании престола, лишение титулов не означает исключение из линии наследования. Экс-принц Эндрю на данный момент остается восьмым в линии наследования британского престола.

"Правительство рассмотрит возможность принятия закона об исключении Эндрю Маунтбеттена-Виндзора из королевской линии наследования", - передает телеканал.

По информации Sky News, закон может быть рассмотрен только после завершения следствия.

Согласно британским законам, член королевской семьи может быть исключен из линии наследования престола только если парламент примет соответствующий закон, применимый только к конкретному лицу. В последний раз такой закон был принят в 1936 году.

Ранее лидер главной антимонархической организации Великобритании Republic Грэм Смит, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что Эндрю действительно могут исключить из линии наследников престола из-за связей с Джеффри Эпштейном

В четверг экс-принц Эндрю был задержан полицией по делу о связях с Эпштейном. Правоохранителями расследуется инцидент с пересылкой Эпштейну правительственных документов, а опальному принцу вменяются злоупотребления на государственной службе.