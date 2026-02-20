Владелец пекарни "Машенька" решил не закрывать бизнес

"Закрываться не собираемся. Первый месяц прошли с учетом новых налогов. Авансовым методом заплатили, чтобы потом не одной суммой в конце квартала, а помесячно этим заниматься, это так проще и для учета, и для нас. Естественно, сумма гораздо больше, чем была раньше, но мы прошли ее", - сказал Максимов.