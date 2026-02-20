https://ria.ru/20260220/biznes-2075642811.html
Владелец пекарни "Машенька" решил не закрывать бизнес
Владелец пекарни "Машенька" решил не закрывать бизнес - РИА Новости, 20.02.2026
Владелец пекарни "Машенька" решил не закрывать бизнес
Владелец подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов заявил РИА Новости, что не собирается закрывать бизнес, а, наоборот, хочет его развивать. РИА Новости, 20.02.2026
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Владелец подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов заявил РИА Новости, что не собирается закрывать бизнес, а, наоборот, хочет его развивать.
Люберецкая пекарня "Машенька" появилась в программе "Итоги года" с президентом России Владимиром Путиным
19 декабря. Владелец пекарни задал вопрос президенту о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса. В середине января он сообщил о планах закрыть бизнес из-за его нерентабельности. На этом фоне российские власти предложили различные варианты, как малый бизнес в текущих условиях может получить льготы.
"Закрываться не собираемся. Первый месяц прошли с учетом новых налогов. Авансовым методом заплатили, чтобы потом не одной суммой в конце квартала, а помесячно этим заниматься, это так проще и для учета, и для нас. Естественно, сумма гораздо больше, чем была раньше, но мы прошли ее", - сказал Максимов.
Он также отметил, что находится в контакте с администрацией Люберец
и чувствует поддержку властей.
"Я надеюсь, будем развиваться", - добавил Максимов.