https://ria.ru/20260220/bespilotniki-2075762638.html
ВС России уничтожили украинскую пусковую установку HIMARS
ВС России уничтожили украинскую пусковую установку HIMARS - РИА Новости, 20.02.2026
ВС России уничтожили украинскую пусковую установку HIMARS
Российские ударные беспилотники уничтожили пусковую установку РСЗО ВСУ HIMARS, произведенную в США, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T14:07:00+03:00
2026-02-20T14:07:00+03:00
2026-02-20T14:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978156845_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_6086504716e9a1892e2a612d699f179a.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978156845_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_0ca6f6639a5fc34702169a8c245c2a03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили украинскую пусковую установку HIMARS
Российские беспилотники уничтожили украинскую пусковую установку HIMARS