ВС России уничтожили украинскую пусковую установку HIMARS
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:07 20.02.2026 (обновлено: 14:18 20.02.2026)
ВС России уничтожили украинскую пусковую установку HIMARS
ВС России уничтожили украинскую пусковую установку HIMARS
Российские ударные беспилотники уничтожили пусковую установку РСЗО ВСУ HIMARS, произведенную в США, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.02.2026
2026
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили украинскую пусковую установку HIMARS

Российские беспилотники уничтожили украинскую пусковую установку HIMARS

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона в зоне СВО
Оператор FPV-дрона в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Оператор FPV-дрона в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские ударные беспилотники уничтожили пусковую установку РСЗО ВСУ HIMARS, произведенную в США, сообщили в Минобороны РФ.
"Ударными беспилотными летательными аппаратами уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в недельной сводке ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
