ПВО ночью сбила 149 украинских беспилотников - РИА Новости, 20.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:21 20.02.2026 (обновлено: 09:27 20.02.2026)
ПВО ночью сбила 149 украинских беспилотников
ПВО ночью сбила 149 украинских беспилотников
Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 149 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.02.2026
Силы ПВО за ночь сбили 149 украинских БПЛА над регионами РФ

Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор" в зоне СВО
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор в зоне СВО
Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 149 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
"С 23:00 19 февраля до 7:00 20 февраля по московскому времени средствами ПВО перехвачены и уничтожены 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Российские бойцы сбили 57 БПЛА в Брянской области, 28 — над акваторией Черного моря, 24 — над Азовским морем, 20 — в Крыму.
Еще 17 дронов уничтожили в Краснодарском крае, два — в Ростовской области и один — в Белгородской.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
