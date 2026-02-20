https://ria.ru/20260220/bespilotniki-2075656673.html
ПВО ночью сбила 149 украинских беспилотников
ПВО ночью сбила 149 украинских беспилотников - РИА Новости, 20.02.2026
ПВО ночью сбила 149 украинских беспилотников
Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 149 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T07:21:00+03:00
2026-02-20T07:21:00+03:00
2026-02-20T09:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
черное море
азовское море
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074625597_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e9e839e7924429e5793f87a3a55e1eb.jpg
https://ria.ru/20260212/svo-2073701513.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
черное море
азовское море
краснодарский край
республика крым
ростовская область
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074625597_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a930d6de9082948e6648239f6a84ed25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, брянская область, черное море, азовское море, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, краснодарский край, республика крым, ростовская область, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Черное море, Азовское море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Краснодарский край, Республика Крым, Ростовская область, Белгородская область
ПВО ночью сбила 149 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь сбили 149 украинских БПЛА над регионами РФ