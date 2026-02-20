Рейтинг@Mail.ru
18:49 20.02.2026
Белорусам до 18 лет запретили участвовать в электронных мгновенных лотереях
Белорусам до 18 лет запретили участвовать в электронных мгновенных лотереях
белоруссия, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире
Белорусам до 18 лет запретили участвовать в электронных мгновенных лотереях

Лукашенко запретил участие в электронных мгновенных лотереях лицам младше 18 лет

Дом правительства Республики Беларусь
Дом правительства Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© iStock.com / Ekaterina Loginova
Дом правительства Республики Беларусь. Архивное фото
МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом запретил участвовать в электронных мгновенных лотереях лицам младше 18 лет, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого".
"Александр Лукашенко 20 февраля подписал Указ "О совершенствовании лотерейной деятельности", которым предусматривается корректировка указа главы государства от 4 мая 2007 года № 209. Документ принят в целях усиления защиты несовершеннолетних и иных социально уязвимых категорий граждан. Указом устанавливается запрет на участие в электронных мгновенных лотереях лиц, не достигших 18 лет, и тех, кто ограничен в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участии в азартных играх", - говорится в сообщении.
Одновременно указом определен механизм отказа банками названным лицам в проведении операций, связанных с оплатой лотерейных ставок, а также вводится требование о пополнении игрового счета участника лотереи только в безналичной форме.
БелоруссияАлександр ЛукашенкоВ мире
 
 
