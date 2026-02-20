https://ria.ru/20260220/belorussija-2075872582.html
Белоруссия обвинила Польшу и страны Балтии в провокациях
Белоруссия обвинила Польшу и страны Балтии в провокациях
МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил, что руководство Польши и стран Балтии провоцирует Союзное государство России и Белоруссии.
"Сегодня обеспечение национальной безопасности, в том числе военной безопасности, осуществляется в условиях обострения борьбы за мировое лидерство. Отдельные западные страны демонстративно пытаются утвердить свою монополию в мире, традиционно опираясь на использование военной силы. В авангарде провокационной деятельности вблизи границ Союзного государства стоит руководство Польши
. Пока они нас провоцируют, роют окопы, увеличивают численность вооруженных сил, модернизируют военную инфраструктуру, мы по другую сторону границы строим мирную жизнь", - сказал Хренин
, выступая на торжественном мероприятии, посвященном Дню защитников Отечества и Вооруженных сил Белоруссии
По его словам, в Белоруссии хорошо выучили уроки истории, уроки 1941 года, и армия продолжает укрепляться. При существующей численности Вооруженных сил проводятся структурные преобразования, наращивается боевой компонент, создан новый род специальных войск - беспилотная авиация, идет интенсивное развитие его разведывательного и ударного компонента, сказал Хренин.
"Мы готовы всей своей мощью нанести неприемлемый ущерб любому агрессору, который против нас будет воевать. Люди в погонах всегда будут настоящими защитниками для всего белорусского народа, наших детей, семей, для наших стариков и женщин", - сказал министр.