Белоруссия обвинила Польшу и страны Балтии в провокациях

По его словам, в Белоруссии хорошо выучили уроки истории, уроки 1941 года, и армия продолжает укрепляться. При существующей численности Вооруженных сил проводятся структурные преобразования, наращивается боевой компонент, создан новый род специальных войск - беспилотная авиация, идет интенсивное развитие его разведывательного и ударного компонента, сказал Хренин.

"Мы готовы всей своей мощью нанести неприемлемый ущерб любому агрессору, который против нас будет воевать. Люди в погонах всегда будут настоящими защитниками для всего белорусского народа, наших детей, семей, для наших стариков и женщин", - сказал министр.