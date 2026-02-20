Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия обвинила Польшу и страны Балтии в провокациях
19:48 20.02.2026
Белоруссия обвинила Польшу и страны Балтии в провокациях
Белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил, что руководство Польши и стран Балтии провоцирует Союзное государство России и Белоруссии. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T19:48:00+03:00
2026-02-20T19:48:00+03:00
в мире
белоруссия
польша
балтия
виктор хренин
в мире, белоруссия, польша, балтия, виктор хренин
В мире, Белоруссия, Польша, Балтия, Виктор Хренин
Белоруссия обвинила Польшу и страны Балтии в провокациях

Министр обороны Белоруссии назвал власти Польши и Балтии основными провокаторами

© РИА Новости / Иван Руднев | Перейти в медиабанкМинск, площадь Независимости
Минск, площадь Независимости - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Иван Руднев
Перейти в медиабанк
Минск, площадь Независимости. Архивное фото
МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил, что руководство Польши и стран Балтии провоцирует Союзное государство России и Белоруссии.
"Сегодня обеспечение национальной безопасности, в том числе военной безопасности, осуществляется в условиях обострения борьбы за мировое лидерство. Отдельные западные страны демонстративно пытаются утвердить свою монополию в мире, традиционно опираясь на использование военной силы. В авангарде провокационной деятельности вблизи границ Союзного государства стоит руководство Польши и стран Балтии. Пока они нас провоцируют, роют окопы, увеличивают численность вооруженных сил, модернизируют военную инфраструктуру, мы по другую сторону границы строим мирную жизнь", - сказал Хренин, выступая на торжественном мероприятии, посвященном Дню защитников Отечества и Вооруженных сил Белоруссии.
По его словам, в Белоруссии хорошо выучили уроки истории, уроки 1941 года, и армия продолжает укрепляться. При существующей численности Вооруженных сил проводятся структурные преобразования, наращивается боевой компонент, создан новый род специальных войск - беспилотная авиация, идет интенсивное развитие его разведывательного и ударного компонента, сказал Хренин.
"Мы готовы всей своей мощью нанести неприемлемый ущерб любому агрессору, который против нас будет воевать. Люди в погонах всегда будут настоящими защитниками для всего белорусского народа, наших детей, семей, для наших стариков и женщин", - сказал министр.
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
"Это не блеф". Минобороны Белоруссии заявило о подготовке Запада к войне
26 декабря 2025, 13:34
 
