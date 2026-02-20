https://ria.ru/20260220/baykal-2075850501.html
В МЭР выразили соболезнования после происшествия на Байкале
Минэкономразвития России выразило соболезнования в связи с трагедией, случившейся с туристами из Китая на Байкале, отметив, что будут приняты все необходимые... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T18:35:00+03:00
2026-02-20T18:35:00+03:00
2026-02-20T18:40:00+03:00
В МЭР пообещали, что будут приняты все меры по расследованию ЧП на Байкале