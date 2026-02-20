Рейтинг@Mail.ru
В МЭР выразили соболезнования после происшествия на Байкале
18:35 20.02.2026 (обновлено: 18:40 20.02.2026)
В МЭР выразили соболезнования после происшествия на Байкале
На месте происшествия, где микроавтобус УАЗ "Буханка" с группой туристов из Китая провалился под лед озера Байкал в районе мыса Хобой
На месте происшествия, где микроавтобус УАЗ "Буханка" с группой туристов из Китая провалился под лед озера Байкал в районе мыса Хобой. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Минэкономразвития России выразило соболезнования в связи с трагедией, случившейся с туристами из Китая на Байкале, отметив, что будут приняты все необходимые меры по расследованию происшествия и недопущению подобных событий.
Ранее в СК РФ сообщили РИА Новости, что УАЗ с девятью людьми провалился под лёд на озере Байкал в районе мыса Хобой, погибла группа туристов. Спасатели обнаружили тела семи человек на месте провала машины, сообщало главное управление МЧС по Иркутской области.
По данным прокуратуры, одному человеку удалось спастись.
"Федеральными службами и региональными ведомствами принимаются все необходимые меры по расследованию происшествия и недопущению подобных событий", - говорится в заявлении министерства в связи с трагедией на Байкале.
Минэкономразвития также выразило искренние соболезнования в связи с трагедией.
На месте происшествия на озере Байкал, где машина с туристами из Китая ушла под лед - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
СК установил личности пяти погибших на Байкале
