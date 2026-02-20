https://ria.ru/20260220/baykal-2075836091.html
На месте трагедии на Байкале обнаружили провалившуюся машину с людьми
На месте трагедии на Байкале обнаружили провалившуюся машину с людьми - РИА Новости, 20.02.2026
На месте трагедии на Байкале обнаружили провалившуюся машину с людьми
На Байкале, где УАЗ с туристами ушел под лед, тела семи погибших обнаружены с помощью подводной камеры, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T17:54:00+03:00
2026-02-20T17:54:00+03:00
2026-02-20T18:53:00+03:00
байкал
китай
происшествия
иркутск
игорь кобзев
ульяновский автомобильный завод (уаз)
следственный комитет россии (ск рф)
2026
Кадры с места, где машина ушла под лед Байкала
Прокуратура показала ушедшую под лед Байкала машину, в которой погибли 7 туристов из КНР и водитель
