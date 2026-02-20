Рейтинг@Mail.ru
На месте трагедии на Байкале обнаружили провалившуюся машину с людьми - РИА Новости, 20.02.2026
17:54 20.02.2026 (обновлено: 18:53 20.02.2026)
На месте трагедии на Байкале обнаружили провалившуюся машину с людьми
На месте трагедии на Байкале обнаружили провалившуюся машину с людьми - РИА Новости, 20.02.2026
На месте трагедии на Байкале обнаружили провалившуюся машину с людьми
На Байкале, где УАЗ с туристами ушел под лед, тела семи погибших обнаружены с помощью подводной камеры, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
На месте трагедии на Байкале обнаружили провалившуюся машину с людьми

На месте трагедии на Байкале обнаружили провалившийся УАЗ с людьми

ИРКУТСК, 20 фев - РИА Новости. На Байкале, где УАЗ с туристами ушел под лед, тела семи погибших обнаружены с помощью подводной камеры, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
УАЗ с туристами ушел под лед на Байкале в районе мыса Хобой. В машине была группа из Китая - восемь человек и водитель автомобиля. Один человек спасся, тела семи погибших обнаружены в воде при обследовании места происшествия. Известно, что автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров. На месте ЧП запланирована работа водолазов. На данный момент установлены личности пяти человек, в их числе выживший турист.
Автомобиль на переправе на остров Ольхон по льду озера Байкал - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Трагедия на Байкале может повлиять на туристический спрос, сообщили в РСТ
Вчера, 15:45
"Тела погибших удалось увидеть с помощью подводной камеры. Спасатели продолжают работать в точке провала", - сообщил Кобзев в Telegram-канале.
Он отметил, что находится во взаимодействии с МИД и Генеральным консульством КНР в Иркутске.
СК расследует уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Спасатели МЧС РФ на месте, где микроавтобус УАЗ Буханка с группой туристов из Китая провалился под лед озера Байкал в районе мыса Хобой - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Спасшегося при ЧП на Байкале туриста допросят
Вчера, 17:29
 
