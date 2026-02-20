Рейтинг@Mail.ru
СК установил личности пяти погибших на Байкале - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 20.02.2026 (обновлено: 18:36 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/baykal-2075829052.html
СК установил личности пяти погибших на Байкале
СК установил личности пяти погибших на Байкале - РИА Новости, 20.02.2026
СК установил личности пяти погибших на Байкале
Следователи установили личности пяти погибших при крушении машины с китайскими туристами на Байкале, сообщил РИА Новости представитель управления СК по... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T17:39:00+03:00
2026-02-20T18:36:00+03:00
происшествия
байкал
россия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
ульяновский автомобильный завод (уаз)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075867265_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fb52a54a471cc17d0d1495b7081b4f18.jpg
https://ria.ru/20260220/chp-2075825300.html
байкал
россия
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с места, где машина ушла под лед Байкала
Прокуратура показала ушедшую под лед Байкала машину, в которой погибли 7 туристов из КНР и водитель
2026-02-20T17:39
true
PT0M35S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075867265_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_56edd57e608f5e5d98ec575db6329cc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, байкал, россия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), ульяновский автомобильный завод (уаз), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Байкал, Россия, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ), Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК установил личности пяти погибших на Байкале

СК установил личности 4 туристов и водителя, погибших на Байкале

© РИА Новости / Прокуратура Иркутской области | Перейти в медиабанкНа месте происшествия на озере Байкал, где машина с туристами из Китая ушла под лед
На месте происшествия на озере Байкал, где машина с туристами из Китая ушла под лед - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Прокуратура Иркутской области
Перейти в медиабанк
На месте происшествия на озере Байкал, где машина с туристами из Китая ушла под лед
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ИРКУТСК, 20 фев — РИА Новости. Следователи установили личности пяти погибших при крушении машины с китайскими туристами на Байкале, сообщил РИА Новости представитель управления СК по Иркутской области.
"Водитель — 44-летний местный житель и четыре туриста, в том числе один выживший", —сказал собеседник агентства.
Как уточнил глава региона Игорь Кобзев, среди погибших — супружеская пара из КНР, их 14-летний ребенок и еще одна родственница.
Инцидент произошел у мыса Хобой. Автомобиль марки "УАЗ", в котором находились девять человек, ушел под воду. По данным МЧС, во время движения внедорожник попал в ледовый разлом шириной три метра и глубиной 18.
© Фото : ГУ МВД России по Иркутской областиНа месте происшествия на Байкале, где машина с туристами ушла под лед
На месте происшествия на Байкале, где машина с туристами ушла под лед - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Фото : ГУ МВД России по Иркутской области
На месте происшествия на Байкале, где машина с туристами ушла под лед
На месте работают две единицы техники и пять специалистов Байкальского поисково-спасательного отряда. Возбуждено уголовное дело о халатности и оказании небезопасных услуг, повлекших смерть людей.
Генконсульство КНР в Иркутске оповестили о произошедшем.
Спасатели на месте ЧП на Байкале - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Спасшегося при ЧП на Байкале туриста допросят
Вчера, 17:29
 
ПроисшествияБайкалРоссияИркутская областьСледственный комитет России (СК РФ)Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала