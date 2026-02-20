https://ria.ru/20260220/baykal-2075829052.html
СК установил личности пяти погибших на Байкале
Следователи установили личности пяти погибших при крушении машины с китайскими туристами на Байкале, сообщил РИА Новости представитель управления СК по... РИА Новости, 20.02.2026
Кадры с места, где машина ушла под лед Байкала
Прокуратура показала ушедшую под лед Байкала машину, в которой погибли 7 туристов из КНР и водитель
происшествия, байкал, россия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), ульяновский автомобильный завод (уаз), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
