15:53 20.02.2026
Shaman выпустит песню, посвященную Байкалу
Shaman выпустит песню, посвященную Байкалу
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) сообщил, что выпустит песню "Байкал", после того, как попробовал самое чистое озеро в мире на вкус. РИА Новости, 20.02.2026
Shaman выпустит песню, посвященную Байкалу

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПевец Shaman (Ярослав Дронов)
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Певец Shaman (Ярослав Дронов). Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) сообщил, что выпустит песню "Байкал", после того, как попробовал самое чистое озеро в мире на вкус.
Ранее Shaman опубликовал видео с озера Байкал и показал, как пробует самое чистое озеро в мире на вкус. Как рассказал артист РИА Новости, он сделал это, так как всегда был любопытным и решил вспомнить детство.
«

"Родные, вчерашняя поездка на Байкал оставила неизгладимый след в моей душе. Но я поехал туда не только наслаждаться красотами Родины. Наверняка вы заметили, какой шум вчера поднял мой жест - и это здорово, ведь именно этим я подогревал вас перед грядущим релизом моей новой песни "Байкал", - написал певец в своем Telegram-канале.

Озеро Байкал - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Онищенко рассказал, опасно ли лизать лед Байкала
19 февраля, 16:11
 
БайкалРоссияКультура
 
 
