Shaman выпустит песню, посвященную Байкалу
Shaman выпустит песню, посвященную Байкалу - РИА Новости, 20.02.2026
Shaman выпустит песню, посвященную Байкалу
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) сообщил, что выпустит песню "Байкал", после того, как попробовал самое чистое озеро в мире на вкус.
Shaman выпустит песню, посвященную Байкалу
Shaman выпустит песню «Байкал» после того, как попробовал самое чистое озеро