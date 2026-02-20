Рейтинг@Mail.ru
В месте ЧП с автомобилем с туристами на Байкале нет переправы, сообщило МЧС - РИА Новости, 20.02.2026
13:53 20.02.2026 (обновлено: 18:36 20.02.2026)
В месте ЧП с автомобилем с туристами на Байкале нет переправы, сообщило МЧС
Переправы в месте ЧП с автомобилем с туристами на Байкале нет, там можно передвигаться только на судне с воздушной подушкой, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 20.02.2026
В месте ЧП с автомобилем с туристами на Байкале нет переправы, сообщило МЧС

На месте происшествия, где микроавтобус УАЗ "Буханка" с группой туристов из Китая провалился под лед озера Байкал в районе мыса Хобой
На месте происшествия, где микроавтобус УАЗ "Буханка" с группой туристов из Китая провалился под лед озера Байкал в районе мыса Хобой
ИРКУТСК, 20 фев - РИА Новости. Переправы в месте ЧП с автомобилем с туристами на Байкале нет, там можно передвигаться только на судне с воздушной подушкой, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Иркутской области.
УАЗ с туристами ушел под лед на Байкале в машине была группа туристов из Китая, предварительно, в количестве восьми человек. Заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проверку организовала прокуратура Ольхонского района.
Автомобиль на переправе на остров Ольхон по льду озера Байкал - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Туристов на Байкале призвали пользоваться маршрутами, согласованными МЧС
Вчера, 13:46
"Переправы в месте ЧП с авто с туристами на Байкале нет, там можно передвигаться только на судне с воздушной подушкой - хивусе", - сообщил собеседник агентства.
Генеральное консульство КНР в Иркутске уведомлено о случившемся.
Озеро Байкал - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Переправу на Ольхон, где затонул автомобиль с туристами, закрыли
Вчера, 13:09
 
