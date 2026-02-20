Рейтинг@Mail.ru
Балицкий назвал киевский режим носителем радиационной угрозы для ЗАЭС - РИА Новости, 20.02.2026
18:09 20.02.2026
Балицкий назвал киевский режим носителем радиационной угрозы для ЗАЭС
Балицкий назвал киевский режим носителем радиационной угрозы для ЗАЭС - РИА Новости, 20.02.2026
Балицкий назвал киевский режим носителем радиационной угрозы для ЗАЭС
Киевский режим, атакуя Энергодар, является носителем радиационной угрозы, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 20.02.2026
энергодар
запорожская область
россия
евгений балицкий
вооруженные силы украины
происшествия
энергодар
запорожская область
россия
энергодар, запорожская область, россия, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия
Энергодар, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Балицкий назвал киевский режим носителем радиационной угрозы для ЗАЭС

Балицкий назвал Киев носителем радиационной угрозы после атаки на Энергодар

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Киевский режим, атакуя Энергодар, является носителем радиационной угрозы, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Киевский режим на сегодняшний день - единственный носитель ядерной опасности для станции... Армия России продолжает обеспечивать безопасность Запорожской атомной станции и, без преувеличения, всего мира от радиационной угрозы. Российские военнослужащие делают всё возможное, чтобы защитить станцию от прямых попаданий и обеспечить её штатную работу, несмотря на постоянные обстрелы", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Ранее глава администрации Энергодара Максим Пухов сообщил, что ВСУ целенаправленно атаковали беспилотником территорию школы в Энергодаре, где находилось 600 детей, БПЛА сдетонировал при ударе о дерево, повреждены здания и окна, люди не пострадали. Он сообщил, что дети и персонал школы эвакуированы в безопасное место.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Киевский режим стал террористической ячейкой, заявили в МИД
16 февраля, 03:28
 
Энергодар, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия
 
 
