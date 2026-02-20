СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Киевский режим, атакуя Энергодар, является носителем радиационной угрозы, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Киевский режим на сегодняшний день - единственный носитель ядерной опасности для станции... Армия России продолжает обеспечивать безопасность Запорожской атомной станции и, без преувеличения, всего мира от радиационной угрозы. Российские военнослужащие делают всё возможное, чтобы защитить станцию от прямых попаданий и обеспечить её штатную работу, несмотря на постоянные обстрелы", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Ранее глава администрации Энергодара Максим Пухов сообщил, что ВСУ целенаправленно атаковали беспилотником территорию школы в Энергодаре, где находилось 600 детей, БПЛА сдетонировал при ударе о дерево, повреждены здания и окна, люди не пострадали. Он сообщил, что дети и персонал школы эвакуированы в безопасное место.
