После гибели туристов на Байкале возбудили дело
13:00 20.02.2026 (обновлено: 13:25 20.02.2026)
После гибели туристов на Байкале возбудили дело
После гибели туристов на Байкале возбудили дело
После гибели туристов на Байкале возбудили дело
Возбуждено уголовное дело о халатности и оказании небезопасных услуг после того, как на Байкале под лед ушла машина с туристами, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 20.02.2026
происшествия, россия, байкал, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Байкал, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ)
После гибели туристов на Байкале возбудили дело

СК возбудил дело после гибели туристов на Байкале

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о халатности и оказании небезопасных услуг после того, как на Байкале под лед ушла машина с туристами, сообщили РИА Новости в СК РФ.
В пятницу в главке СК по Иркутской области сообщили, что "УАЗ" с девятью туристами провалился под лед на Байкале в районе мыса Хобой. По данным прокуратуры, одному человеку удалось спастись, при этом местонахождение остальных пассажиров и водителя устанавливается.
"По данному факту следственными органами СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работает следственно-оперативная группа, проводятся поисковые мероприятия.
"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются очевидцы трагедии, а также представители органов системы профилактики, обеспечивающие безопасность на водном объекте", - добавили в СК.
Озеро Байкал - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Переправу на Ольхон, где затонул автомобиль с туристами, закрыли
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
