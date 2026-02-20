https://ria.ru/20260220/bajkal-2075741420.html
После гибели туристов на Байкале возбудили дело
После гибели туристов на Байкале возбудили дело - РИА Новости, 20.02.2026
После гибели туристов на Байкале возбудили дело
Возбуждено уголовное дело о халатности и оказании небезопасных услуг после того, как на Байкале под лед ушла машина с туристами, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 20.02.2026
После гибели туристов на Байкале возбудили дело
СК возбудил дело после гибели туристов на Байкале
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о халатности и оказании небезопасных услуг после того, как на Байкале под лед ушла машина с туристами, сообщили РИА Новости в СК РФ.
В пятницу в главке СК
по Иркутской области
сообщили, что "УАЗ" с девятью туристами провалился под лед на Байкале
в районе мыса Хобой. По данным прокуратуры, одному человеку удалось спастись, при этом местонахождение остальных пассажиров и водителя устанавливается.
"По данному факту следственными органами СК России
по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работает следственно-оперативная группа, проводятся поисковые мероприятия.
"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются очевидцы трагедии, а также представители органов системы профилактики, обеспечивающие безопасность на водном объекте", - добавили в СК.