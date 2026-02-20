Рейтинг@Mail.ru
Байден в 2021 году в тревоге звонил Путину из-за Украины, пишет Guardian
20:56 20.02.2026
Байден в 2021 году в тревоге звонил Путину из-за Украины, пишет Guardian
Байден в 2021 году в тревоге звонил Путину из-за Украины, пишет Guardian
Бывший президент США Джо Байден в 2021 году в тревоге звонил президенту РФ Владимиру Путину из-за опасений по Украине, сообщила газета Guardian. РИА Новости, 20.02.2026
Байден в 2021 году в тревоге звонил Путину из-за Украины, пишет Guardian

Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден в 2021 году в тревоге звонил президенту РФ Владимиру Путину из-за опасений по Украине, сообщила газета Guardian.
На сайте издания говорится, что незадолго до того, как Путин должен был выступить с ежегодным посланием в апреле 2021 года, Байден был настолько встревожен, что позвонил президенту РФ напрямую. Как заявила западным журналистам Эврил Хейнс, занимавшая тогда пост директора национальной разведки США, Байден предложил провести саммит, посвященный Украине.
"Он (Байден - ред.) выразил обеспокоенность... а также предложил провести саммит в ближайшие месяцы", - приводит издание слова Хейнс.
Послание российского лидера в 2021 году было посвящено в основном внутренним вопросам страны - вопросам здравоохранения, социальной политики и экономики.
В апреле 2021 года в пресс-службе Кремля сообщали, что Путин и Байден в телефонном разговоре выразили готовность продолжать диалог по важнейшим направлениям обеспечения безопасности в мире. Белый дом, в свою очередь, также заявил о намерении вести переговоры по стратегической стабильности.
Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Лавров рассказал, как Байден высказался о единстве России
