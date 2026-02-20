Байден в 2021 году в тревоге звонил Путину из-за Украины, пишет Guardian

"Он (Байден - ред.) выразил обеспокоенность... а также предложил провести саммит в ближайшие месяцы", - приводит издание слова Хейнс.

Послание российского лидера в 2021 году было посвящено в основном внутренним вопросам страны - вопросам здравоохранения, социальной политики и экономики.

В апреле 2021 года в пресс-службе Кремля сообщали, что Путин и Байден в телефонном разговоре выразили готовность продолжать диалог по важнейшим направлениям обеспечения безопасности в мире. Белый дом, в свою очередь, также заявил о намерении вести переговоры по стратегической стабильности.