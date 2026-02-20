Рейтинг@Mail.ru
"Автомобилист" — "Адмирал": смотреть онлайн матч КХЛ 20 февраля
16:00 20.02.2026
"Автомобилист" — "Адмирал": смотреть онлайн матч КХЛ 20 февраля
"Автомобилист" — "Адмирал": смотреть онлайн матч КХЛ 20 февраля
Екатеринбургский "Автомобилист" и владивостокский "Адмирал" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 20.02.2026
2026
Хоккей, Автомобилист, Адмирал, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)

"Автомобилист" — "Адмирал": смотреть онлайн матч КХЛ 20 февраля

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Екатеринбургский "Автомобилист" и владивостокский "Адмирал" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 20 февраля и начнется в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
20 февраля 2026 • начало в 17:00
Завершен
Автомобилист
2 : 5
Адмирал
00:21 • Степан Хрипунов
08:06 • Семен Кизимов
(Джесси Блэкер, Даниэл Спронг)
09:05 • Никита Ефремов
(Иван Муранов, Вячеслав Основин)
14:01 • Kyle Olson
(Либор Сулак, Семен Ручкин)
13:56 • Дмитрий Завгородний
(Вячеслав Основин)
16:48 • Kyle Olson
(Дмитрий Завгородний)
19:44 • Аркадий Шестаков
(Никита Тертышный, Либор Сулак)
